聖塔蒙尼卡學院畢業典禮 畢業生與親友同慶

聖塔蒙尼卡學院6月11日舉行畢業典禮閤家慶祝。（SMC）

聖塔蒙尼卡學院（Santa Monica College，SMC）11日（上周六）舉辦名為「畢業步行」（Grad Walk）的典禮，裝飾著氣球和彩色標誌的汽車 有序地進入校園停車場，車裡擠滿了該校畢業生和他們的親友；「UCLA綁定！」、「我為你驕傲」的歡呼聲浪潮，將校園上空的6月陰霾一掃而空。

這是大流行爆發以來SMC連續第二年舉辦的現場活動（in-person），讓畢業生們有機會在遵守學院新冠（ COVID-19）安全協議的同時，面對面慶祝一生難忘的時刻。大約950名畢業生參加今年的首場「畢業步行」典禮，近185名志願者、大學員工幫忙服務，而SMC的校友為所有參與的畢業生贊助紀念獎章。

畢業生Khadija Backrien克服了包括因槍枝暴力、藥物濫用而失去兒子在內的悲慘境遇，她的一個女兒陪伴她到場。Backrien 說，「我整個星期都很情緒化，因為夢想成真。」她指了指一個掛在項鍊上的小銀盒，裡面放著她兒子威廉 的一部分骨灰，兒子14 歲時死於槍傷，迄今尚未破案。「我正在為他盡最大的努力——因為他沒有機會過上幸福的生活。」她將轉往多明格斯山州大（Cal State Dominguez Hills）繼續深造，夢想將來擁有一家小企業，並成立一個反槍枝暴力教育 非營利組織，來紀念她已故的兒子。

今年，該校共有7952個學位和證書分批頒發給5215名學生。其中最年輕的畢業生16 歲，獲得政治學副學士；最年長畢業生98歲，獲頒工商管理副學士。