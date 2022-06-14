阿罕布拉市前市長之女 沈佩鴻克服疫情獲哈佛法學博士

哈佛法學院畢業禮，沈佩鴻高舉法鎚。（沈時康提供）

哈佛法學院（Harvard Law School）是無數學子嚮往的法學殿堂，2022屆華裔畢業生沈佩鴻（Kristie Sham）獲頒法學博士（Juris Doctor）學位榮歸故里。過往三年極不尋常，進入哈佛法學院深造一生或許只有一次機會，偏偏遭遇新冠（Covid-19）肆虐全球，使這段學習經歷極具挑戰性，同時也培養了她的毅力和勇氣，為即將走向執業律師生涯奠定了堅實基礎。

回顧哈佛之路和獨特之處，沈佩鴻指出，哈佛法學院有一個龐大的學生群體，每年定期招收大約560名學生，有更多機會加入不同的學生組織和特定主題的講座或短期課程。考評學生成績，哈佛法學院不沿用傳統的0-100分形式，而是採用低分通過（low pass）、通過（pass）、高分通過（high pass）和院長學者（Dean's Scholars）四等評分制，有助於減輕一些學業壓力，但學生們仍然會在課堂上努力學習。哈佛法學院在暑期實習和畢業求職方面也享有盛譽。

沈佩鴻發現，哈佛法學院學生們聰慧、勤奮和善良，他們來自不同的背景，總是樂意互相幫助。沈佩鴻加入了亞太裔法律學生協會，幫助建設社區，並為亞太裔學生提供學術、專業和個人支持。她還參與了其他學生組織，如哈佛商業法評論、哈佛法律創業項目和女生法律協會等。她還通過哈佛泛亞研究生聯盟，結識了哈佛其他研究生項目的學生；在法學院亞太裔學生會的努力下，哈佛法學院今年舉辦了第一屆亞太裔親睦畢業典禮。

2020年初疫情爆發，哈佛法學院3月關閉了學生宿舍，同學們被迫全體撤離，沈佩鴻也搬回了阿罕布拉 （Alhambra）市的父母家，並在家裡完成第一年學業。沈佩鴻的父親沈時康，曾經擔任阿罕布拉市的市長和市議員。

第二年，沈佩鴻和一些同學搬回了哈佛校園，儘管所有課程都是在線教學。第三年，他們終於回歸到面對面學習，但在室內需要戴口罩，並且每周進行一次新冠病毒檢測 ，直至學年尾聲才逐漸放寬。她和同學們都很感激能在哈佛校園舉辦畢業典禮，她們可以與家人和朋友一起慶祝，終身難忘。

在過往兩個暑假裡，沈佩鴻去了兩個不同的律師事務所實習，畢業後將重返其中第二個律師所，並在那裡得到一份全職工作。因為兩個暑假都在遠程工作，所以她很期待回到公司，在辦公室裡和同事們共度時光。在法學院的最後一年，沈佩鴻還為一些公司擔任遠程兼職工作，她也得益於居家工作的靈活性。

在讀法學院之前，沈佩鴻曾經請教不同的律師，探索自己感興趣的法律專業。在學校期間，她繼續探索自己最適合的法律領域，包括通過課堂和學生組織，以及演講活動與其他學生交談等。暑假期間在律師事務所工作，更有機會參與不同的實踐機會。最終確定去一家私人企業從事公司交易（corporate transactions）業務。

然而，法學院畢業生要成為律師，必須通過自己居住州的律師考試（bar exam）才能獲得執業資格。沈佩鴻將於今年 7 月下旬參加加州 律師執照考試，走向執業律師的生涯。