周迪：推銷自己進頂尖私大

豪杰訓練中心創辦人周迪主任，將於4月23日（周六）下午3時30分至4時參加世界日報通過Zoom Meeting舉辦的「2022春季升學規畫講座」，分享「如何成為大學申請真正的贏家」專題演講。她表示，真正的贏家要學會推銷自己，包括申請頂尖的私立大學及高額獎學金。

周迪說，很多華裔 家庭認為，進名校一定要成績好，拿很多AP，孩子就在這樣的惡性循環中慢慢長大，大部分華裔學生申請大學時都沒有自己的想法和目標，稀里糊塗憑成績進入公立大學，「相對來說，公立大學看成績，因此華裔孩子容易進入公立大學。」但公立大學畢業生不容易找到好工作，華裔學生應盡量學會推銷自己，跟頂尖的私立大學做交易，為自己爭取到錄取通知書和高額獎學金，「私立大學小班制的教育 方式，更能栽培孩子進入社會時做一個成功的領導精英。」

很多華裔家長在孩子申請大學時，會找人做包裝，但周迪認為這個方法不可取，「事實上，孩子一定要親身經歷申請大學的過程，如果沒有這個經歷，以後很難適應社會。」她表示在這個過程中可以學會如何推銷自己，申請大學如此，畢業後申請高薪工作也是如此。

真正的贏家是既能申請到頂尖的私立大學，還能申請到高額獎學金。周迪指出，很多華裔孩子雖然申請到理想的私立大學，但學費昂貴，家庭無法承擔，「因此真正的贏家是還能申請到獎學金，大一可爭取四、五萬，大二申請全額，這樣的話，就比念公立大學還便宜。」

周迪強調「環環相扣」四個字。她認為，孩子初中三年、高中四年是決定將來能不能成功的關鍵階段，一定要學會與人相處，而不是把所有心思都放在補習考試拿高分上，「很多華裔孩子從五歲開始就奔波在各個補習班、才藝班之間，家長逼孩子唸書，拿高分，卻缺少親子關係培養，孩子沒有學會與人相處，對今後影響很大。」

真正的贏家要從小開始，一直到親身經歷申請大學、獎學金、高薪工作，這些都是環環相扣的過程。周迪說，教孩子如何做一個完整的生涯規畫，他們最終才會成為人生的贏家。