申請大學助學金 宜做稅務規畫

主講人Michael Chen 。（Michael Chen提供）

世界日報「2022春季升學規畫講座」於4月23日（周六）下午1時至5時，通過Zoom Meeting舉行。著名大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen，將就眾多家長和學子關心的申請大學助學金及稅務規畫問題進行主題演講。

Michael Chen會就三方面問題做詳細解讀：一、申請了，但沒能得到大學助學金的家庭，怎麼辦？二、有存款、股票、出租房、高收入家庭如何規畫得到大學助學金？三、請了最好的會計師，但還是交了很多稅，怎麼辦？

Michael Chen指出，大學助學金申請者最大的誤區往往認為：填申請表格就可以，沒有事先充分準備。容易忽視的是：申請助學金需要填報的不是家庭全部資產，而是聯邦教育部 規定填報的家庭淨收入或淨資產，很多人在沒有任何準備時，就隨便將申請助學金表格完成，實際上可能由於自己認知上存在誤區，將本該申請到的助學金的機會，白白浪費掉。講座中，對如何理解聯邦教育部規定，及助學金申請中常見問題，會進一步說明。

對財務收入較高家庭，怎樣能申請到大學助學金。由於申請大學助學金需要的是家庭淨資產、淨收入，所以為了能夠申請大學助學金，就有合法、合理調整部分。比如華人喜歡投資房屋做房東，但影響拿不到助學金的因素並非房屋出租租金 ，而是淨資產。若投資50萬元購屋，頭款是15萬元，房貸35萬元，每個月出租房屋租金是2000元，一年租金收入就是2萬4000元。就申請助學金來說，影響無法申請的並非年租金收入，而是15萬元資產。同時聯邦教育部規定，公司資產不包括在內，因此即使出租屋再多，只要成立公司去管理，所有出租房的租金收入不計算在內。他將在會中詳細講解細節部分。

Michael Chen強調，華人家庭往往請會計師幫助報稅 ，但並非所有會計師暸解全部稅務方面的問題，而稅務規畫師，就需要每年在報稅季到來之前，向要報稅家庭講解稅法方面知識，指導如何在合法前提下，避稅或省稅。而會計師是替客人報稅，而非稅務規畫。他在講座中也會就此做詳盡說明。