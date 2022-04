申請名校訣竅 專家：掌握5個方向

Admission Masters總裁Jenny Wheatley,將在世界日報2022春季教育展中分享其多年來在升學指導上屢戰屢勝的秘訣。(Admission Masters提供)

取消SAT和ACT考量,名校升學 割喉競爭。如何能讓自己的孩子在前所未有的激戰中脫穎而出,許多家長深感頭疼。世界日報主辦的2022春季升學規畫講座,將於23日下午1至5時,通過Zoom Meeting舉辦,其中一場講座將由Admission Masters總裁Jenny Wheatley,分享其多年來在升學指導上屢戰屢勝的秘訣,時間為下午2至2時30,前後半小時。

Wheatley為前UCLA及約翰霍普金斯大學招生 官和「為美國而教」組織成員,擁有約翰霍普金斯大學教育碩士學位。她的講題為「如何成為富有競爭力的申請人:2022年錄取學生背後的奧秘(How to Make Yourself a Competitive Applicant:Inside This Year's (2022) Admitted Students' Applications)。

Wheatley表示,2022年常春藤 名校和全美許多知名大學和加大錄取率均再創歷史新低,但Admission Masters所指導學生的前十名大學錄取率達到創紀錄高點。她說,這些學生升學成功都有很好的經驗,她將在講座中與大家分享,名校到底想要什麽樣的人?招生官想要看到什麽東西?申請文件中到底是什麽最能吸引招生官的眼睛?學生如何能在眾多競爭對手中脫穎而出,成功進入自己的夢校?

Wheatley表示,五個方向是攻打名校的關鍵:一是專業的選擇;二是課外活動的組合與持續性,課外活動和社區服務是很多名校相當看重的方面,經過多年的發展和準備,很多申請人參加的活動非常雷同,如何在雷同中展現出自己的特色,需要花心思;三是論文,要準確而且出色地傳達信息;四是要有智慧地準備一份大學申請名單,列出自己最後能夠而且適合自己的大學,量體裁衣準備大學相關材料,避免平均用力,很吃虧;五是盡可能保持優秀的GPA。