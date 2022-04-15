申請名校訣竅 專家：掌握5個方向

Admission Masters總裁Jenny Wheatley，將在世界日報2022春季教育展中分享其多年來在升學指導上屢戰屢勝的秘訣。（Admission Masters提供）

取消SAT和ACT考量，名校升學 割喉競爭。如何能讓自己的孩子在前所未有的激戰中脫穎而出，許多家長深感頭疼。世界日報主辦的2022春季升學規畫講座，將於23日下午1至5時，通過Zoom Meeting舉辦，其中一場講座將由Admission Masters總裁Jenny Wheatley，分享其多年來在升學指導上屢戰屢勝的秘訣，時間為下午2至2時30，前後半小時。

Wheatley為前UCLA及約翰霍普金斯大學招生 官和「為美國而教」組織成員，擁有約翰霍普金斯大學教育碩士學位。她的講題為「如何成為富有競爭力的申請人：2022年錄取學生背後的奧秘（How to Make Yourself a Competitive Applicant：Inside This Year's (2022) Admitted Students' Applications）。

Wheatley表示，2022年常春藤 名校和全美許多知名大學和加大錄取率均再創歷史新低，但Admission Masters所指導學生的前十名大學錄取率達到創紀錄高點。她說，這些學生升學成功都有很好的經驗，她將在講座中與大家分享，名校到底想要什麽樣的人？招生官想要看到什麽東西？申請文件中到底是什麽最能吸引招生官的眼睛？學生如何能在眾多競爭對手中脫穎而出，成功進入自己的夢校？

Wheatley表示，五個方向是攻打名校的關鍵：一是專業的選擇；二是課外活動的組合與持續性，課外活動和社區服務是很多名校相當看重的方面，經過多年的發展和準備，很多申請人參加的活動非常雷同，如何在雷同中展現出自己的特色，需要花心思；三是論文，要準確而且出色地傳達信息；四是要有智慧地準備一份大學申請名單，列出自己最後能夠而且適合自己的大學，量體裁衣準備大學相關材料，避免平均用力，很吃虧；五是盡可能保持優秀的GPA。