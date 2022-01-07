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少年硬幣收藏家陳安安 學歷史賺商機

記者丁曙／亞凱迪亞市報導
陳安安14 歲時和媽媽一起首次參加世界金幣博覽展。（陳安安提供）
陳安安14 歲時和媽媽一起首次參加世界金幣博覽展。（陳安安提供）

Witter Coin獎學金基金會今年從全美國數百名申請者中，遴選出25名13至21歲的少年錢幣收藏家（YN），全額資助出席講學會進修深造，其中一人是河濱加州大學（UC Riverside）商學系華裔生陳安安（Timothy Chen），他從12歲開始收集和研究美國近代經典硬幣，並在建立個人錢幣學家的網路電子商務。

收藏硬幣帶來樂趣

收集硬幣如同收集古玩字畫，需要具備一定的人文知識和鑑賞能力，同時也會給收藏者帶來生活樂趣。陳安安介紹，他對收集古董硬幣的熱情，源於自己對學習美國歷史的迷戀，擁有一枚具有歷史意義的硬幣，可以了解這些事件最終為今天的美國和世界奠定基礎。

例如，把玩一枚1863年自由美元硬幣（Seated Liberty Dollar）會有與眾不同的感覺，因為當年開打的「葛底斯堡戰役」（Battle of Gettysburg）成為美國內戰的轉折點，這一枚硬幣可能裝在一名參戰的聯邦士兵的口袋裡，這場聯邦（Union）戰勝邦聯（Confederates）的戰役，最終維護了當今完整和統一的美國，意義非凡。

陳安安向台灣青年文化團體FASCA的學生展示自己收藏的部分硬幣。（陳安安提供）
陳安安向台灣青年文化團體FASCA的學生展示自己收藏的部分硬幣。（陳安安提供）

這些圖案設計精美、鑄造工藝複雜的硬幣，還且代表了美國經濟體系的基礎。他說：「我從小就對那些為紀念重要歷史事件事件鑄造的硬幣感興趣，擁有和把玩這樣的硬幣，感覺就像我自己掌握了歷史。」

各國發行的硬幣無以計數，收藏要有個人特點。陳安安主要收集從1700年代末到1900年代中期的美國經典硬幣。目前，他正在完成一套「水星一毛硬幣」（Mercury dimes ，1916-1945），這套硬幣在收藏家中非常受歡迎。陳安安重點投資的另一個領域是美國「色調硬幣」（Toned coins）。因為大多數骨董硬幣由銀製成，銀對硫和其他環境條件（如熱和氧）具有高度反應性，因此硬幣表面會形成一種很有吸引力的彩虹般的顏色，稱為色調，非常漂亮，許多硬幣愛好者不惜付出重金。

陳安安在Alhambra錢幣中心工作時與一位客戶交談。（陳安安提供）
陳安安在Alhambra錢幣中心工作時與一位客戶交談。（陳安安提供）

保值升值特色投資

收藏硬幣與集郵一樣，具有保值和升值的功能。因此，收藏硬幣其實也是一種投資，在需要時可以拍賣獲利，然後再投資收集更多的珍稀的硬幣。陳安安指出，硬幣絕對可以用作投資。事實上，幾乎所有出售過稀有硬幣的錢幣收藏家們，不僅將他們的錢幣視為精美的藝術品，而且還認為是重要的投資機會。儘管一些收藏家將硬幣作為一種愛好購買，而沒有優先考慮硬幣的轉售價值，但大多數有經驗的收藏家和經銷商總是會考慮，如何在長期和短期內轉售硬幣。每個收藏家都有不同的眼光，收集他們認為值得投資的硬幣。

陳安安參加在南加州長堤會展中心硬幣貨幣郵票運動收藏大展。（陳安安提供）
陳安安參加在南加州長堤會展中心硬幣貨幣郵票運動收藏大展。（陳安安提供）

放鬆身心交友分享

收集硬幣需要時間，作為一名在校學生如何分配時間？陳安安表示，收集硬幣是個人愛好，但課業學習和職業機會仍然應放在首位。收藏硬幣是有趣的副業，他可以從緊張的學習生活中獲得放鬆和休息。在高中空閒時間，他經常去硬幣經銷商店和錢幣博覽會買賣硬幣。他向社區的高中生介紹收集硬幣的樂趣，以及向台灣青年文化團體FASCA 的學生們展示自己收藏的部分硬幣，並創建個人網站 timsrarecoins.com，指導少年朋友如何啟動硬幣收藏。

自從亞凱迪亞高中畢業後，陳安安又在eBay和Instagram開設了一項線上兼職業務「飛翔自由稀有硬幣」（Winged Liberty Rare Coins）。有趣的是，作為一名大學生，他將個人興發展為一項業務，對於未來的求職和工作實習面試有極大的幫助。

投資 加州大學 亞凱迪亞

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