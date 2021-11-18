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奧數國家隊主教練羅博深 南加開講

【洛杉磯訊】
美國奧數國家隊主教練羅博深將來南加舉辦三場講演。（主辦方提供）
美國奧數國家隊主教練羅博深將來南加舉辦三場講演。（主辦方提供）

奧林匹克數學賽美國國家隊主教練羅博深(Po-shen Loh)，暑假時原計畫來南加講演的活動取消。為彌補不少孩子的遺憾，11月20日(周六)他將到訪南加，補辦三場室外親子數學活動。

羅博深也是卡耐基梅隆大學的數學教授。因其頂尖的講授數學能力和獨特風格，受邀成為美國奧數隊總教練，並四次帶領美國隊拿下世界冠軍，而在那之前十多年美國隊都未曾奪冠，因此不少華人家長都向羅博深討教教育方法。這次活動中，羅博深將帶孩子在數學遊戲中體驗思考的樂趣，同時也和父母分享他對教育和數學思維培養的看法和理念。

活動適合人群為五至八年級學生及其家長共同參與。活動共三場，爾灣場將在20日早上10時30至12時在爾灣中文學校的戶外劇場，地址為9 Truman Street，Irvine，報名連結為www.eventbrite.com/e/191850308437。

同日（20日）的下午2時30至4時，將在蒙特利公園市的巴恩斯公園（Barnes Park）的戶外劇場，地址在Ramona和Harding街的路口。報名：www.eventbrite.com/e/204617314897。

21日下午2時至3時30在派洛斯福德斯（Palos Verdes）的Hopkins Wilderness公園，也將舉辦一場，地址為1102 Camino Real, Redondo Beach。報名：www.eventbrite.com/e/212040277177。

詳情可添加微信：boshuzhushou1，或電郵[email protected]

美國 南加 劇場

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