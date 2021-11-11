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核桃高中15青少年獲總統義工獎 1年服務2112小時

記者楊青／核桃市報導
核桃高中華裔家長會日前舉行2021總統義工獎（The President’s Volunteer Service Award）頒獎儀式，15名優秀青少年獲得殊榮，學生家長與有榮焉。（核桃華裔家長會提供）
核桃高中華裔家長會日前舉行2021總統義工獎（The President’s Volunteer Service Award）頒獎儀式，15名優秀青少年獲得殊榮，學生家長與有榮焉。（核桃華裔家長會提供）

核桃高中華裔家長會日前舉行2021總統義工獎（The President’s Volunteer Service Award）頒獎儀式，15名優秀青少年獲得殊榮，學生家長與有榮焉。

獲得本次總統義工獎的孩子中，五人因表現突出獲得金獎，另外六人獲得銀獎，四人銅獎，他們在過去一年為社區和人群服務總數達2112小時。其中11至15歲組獲獎學生單人服務時間從78小時到281小時不等，16至25歲組獲獎學生單人服務時間從115小時至215小時不等。

核桃高中華裔家長會日前舉行2021總統義工獎（The President’s ...
核桃高中華裔家長會日前舉行2021總統義工獎（The President’s Volunteer Service Award）頒獎儀式，15名優秀青少年獲得殊榮。（核桃華裔家長會提供）

這是核桃高中華裔家長會，首次為孩子提供服務社區活動和平台及總統義工獎遴選機會。核桃高中華裔家長會顧問梁啓元（Eliza Leung）表示，核桃華裔家長會去年成為總統義工獎的認證機構；核桃華裔家長會多年來主要擔當家長和學校與學區之間的橋梁，傳統舉辦各種升學講座，為家長們答疑解惑，同時也幫助學區和學校更加瞭解華人學生和家長。

核桃高中華裔家長會日前舉行2021總統義工獎（The President’s ...
核桃高中華裔家長會日前舉行2021總統義工獎（The President’s Volunteer Service Award）頒獎儀式，15名優秀青少年獲得殊榮。（核桃華裔家長會提供）

無奈疫情期間很多面對面活動都無法進行，孩子們居家網課，體育文娛和社交活動都大大減少，所以想到給孩子們提供出門的機會，為孩子們策畫了學習摺紙、撿垃圾幫助社區清潔、幫忙照顧小動物等活動，很多華人家長也積極參與出謀畫策，豐富多采的活動得到孩子們的歡迎，共有28位孩子加入義工團隊。

在此次獲得總統義工獎金獎的學生中，核桃高中關子英以貢獻281小時教人摺紙鶴，和幫助網上數學教課獲得金獎；核桃高中的Vincent Wang先後貢獻150小時，幫助教數學和撿垃圾，獲得金獎；特洛伊高中的布萊恩在準備大學的百忙中，依然騰出時間教人電腦，幫助清潔社區，獲得銀獎。

核桃 華裔 學區

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