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想進名校 論文應保「真」、「純」

記者王若然／洛杉磯報導
豪杰訓練中心創辦人周迪。（本報檔案照）
豪杰訓練中心創辦人周迪。（本報檔案照）

申請好大學是華人家庭很重視的議題，如何能在申請中脫穎而出又是申請到好大學的關鍵。在8月21日由洛杉磯世界日報主辦的「2021秋季教育線上講座」上，豪杰訓練中心創辦人周迪，將為學生和家長講述如何在大學申請中保持「真」和「純」，打動考核官，進入常春藤和頂尖私立大學。

周迪強調，申請藤校或頂尖的私立大學，學生和家長要有一個概念，就是學生必須要Being Sharp & Smart，Being Yourself。（敏銳而聰明，做你自己。）她說，學生申請大學時的年紀只有17歲半，所提供的申請資料要體現這個年齡段孩子的特點。她說，「家長千萬別參和，」不要挑戰這些招生考官在甄選新生過程中的經驗。大多數大學已經有超過一百年的招生經驗。很容易能看出什麼項目是來自學生的原創，什麼項目是成人主導完成的項目。家長的過分干涉，只會斷送孩子入學的機會。

在21日的教育線上講座，周迪將詳細講述如何寫出符合孩子年齡段和生活學習經驗的優秀論文。

豪杰訓練中心成立於2014 年8月20日，創辦人周迪(周主任)是來自台灣的第一代移民。在美居住已有41年。她親身培養二個孩子進入頂尖的私立大學，申請名校、培養孩子的經驗豐富。

掃碼報名。（本報資料照）
掃碼報名。（本報資料照）

世界日報8月21日下午1時至5時舉辦「2021秋季教育線上講座，點進教育展二維碼（如附圖）即可加入聽講。

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