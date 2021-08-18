進名校 展現能力易受青睞

飛達教育創辦人兼執行長魏昕（魏昕提供）

飛達教育 創辦人兼執行長魏昕，8月21日在世界日報「2021秋季教育線上講座」，發表「亞裔 學生如何面對菁英名校錄取急劇下跌的強烈衝擊」的主題演講。

近年來美國高校招生發生重大變化，幾乎所有高校包括頂級私立名校，不再接受標準化考試成績，這對亞裔學生來說非常不利，亞裔申請名校的優勢正在被邊緣化。

面對這個變化，魏昕指出，亞裔學生除了維持標準化考試好成績之外，還要重視培養個人的品行，學會如何展現個人能力，並將能力運用到刀刃上，體現自己對社會對人類做出的正面貢獻。

為更好展現學生社會能力，飛達教育機構不僅推薦學生參加各種豐富的課外活動，同時提供廣闊平台讓學生做項目。比如讓學生利用小額貸款 方式，幫助中國一些貧困地區。疫情期間，飛達教育的學生雖無法親臨現場，但幫助尼泊爾學生募捐買電腦，並通過網絡方式教他們英文、繪畫等課程。

飛達教育是一個有著豐富經驗的教育團隊與專業服務，2016 年「飛達教育－全球青少年領袖培育項目」獲總統義工獎認同，成為指定的頒獎機構。

創辦人兼執行長魏昕，帶領飛達團隊為下一代培養菁英。每年寒暑假，他帶領來自全球各地的高中生，深入中國、尼泊爾等貧困地區，從事小額貸款、環境保護、農村公共健康、以及孤兒院重建等公益項目，培養學生成為有理想、有抱負、有社會責任感、和貢獻心的青少年。

世界日報8月21日下午1時至5時舉辦「2021秋季教育線上講座，點進教育展二維碼（如附圖）即可加入聽講。