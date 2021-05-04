我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

哈岡學區家長示威 西裔嗆聲：其他學校更需經費

記者啟鉻╱哈岡報導
一名西裔家長現場對抗議人群嗆聲，場面一度緊繃。（記者啟鉻╱攝影）
一名西裔家長現場對抗議人群嗆聲，場面一度緊繃。（記者啟鉻╱攝影）

哈仙達拉朋地聯合學區（簡稱哈岡學區）維智沃斯小學（Wedgeworth ES）眾多家長和孩童，3日上午走上街頭示威，他們在學區辦公樓前抗議，呼籲學區不要停止學校擴建計畫。一名西裔家長到現場嗆聲，對擴建學校表達反對聲音。雙方現場對嗆，一度氣氛緊張，警方緊張維持秩序。

影音來源╱記者啟鉻

抗議示威參與者絕大多數是華裔，也有少數其他族裔家長。抗議人群當天上午8時許陸續趕到Steimez Park集合，向在公園內的洛杉磯縣第四選區縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）辦公室代表發布公開訴求。接著近300人隊伍，向哈岡學區辦公樓前進，他們打著標語在辦公樓前示威抗議。標語寫著：要求安全學校安全教育、建設K-8維智沃斯小學、停止亞裔仇恨、希望傾聽亞裔社區聲音、不要移動教室、廁所等。抗議行動得到過往車輛鳴笛支持，學區校警現場維持秩序，部分工作人員在附近觀望。

家長Vivian Kuo表示，教委會多年前決定要將維智沃斯小學近50年使用的學生流動教室，改進為固定永久教室，並擴建為K-8年級學校，但新上任的兩名教委在教委會上提出停止擴建動議，直接損害該小學家長及學生利益。提出反對擴建項目的兩名教委中，一名涉嫌利益衝突，一名有歧視亞裔言論，希望在是否擴建學校項目再研議決定時，學區教委會勿允許這兩名教委投票。

參與家長Vivian Wu說，一旦取消擴建學校項目，將會更加流失學生，更嚴重的是亞裔教育資源進一步受到損害、減少。因為該小學資源嚴重不足，比其它學校少很多。另一位家長汪女士表示，支持擴建計畫，作為家長希望學校有更安全學習環境，希望學區勿要在學校擴建項目已經決定後，再出爾反爾。我們也是美國人，愛這個國家，也希望他們愛我們的孩子！

示威抗議人群。（記者啟鉻╱攝影）
示威抗議人群。（記者啟鉻╱攝影）

抗議期間，一名西裔家長在現場對眾多家長訴求表示嗆聲。這名西裔家長自稱叫Manuel Maldonado，1970年代從拉朋地高中畢業，他的兒子及孫輩都在學區學校畢業，他目前居住拉朋地市。他表示，維智沃斯小學擴目沒有必要，投資可用於更需要經費、西裔子弟更多的學校。在是否決定擴建項目的議題上，不涉及政治，也沒有所謂歧視亞裔的說法。由於這名西裔家長現場嗆聲，一度遭示威者圍攏對嗆，場面緊張。最終抗議示威和平結束。

學區 亞裔 歧視

上一則

疫情衝擊 加州中小學生註冊減少16萬人

下一則

洛縣女被攔停 罵西裔警不會「變白」

延伸閱讀

南加哈岡小學家長集會 呼籲停止仇恨亞裔 繼續擴建

南加哈岡小學家長集會 呼籲停止仇恨亞裔 繼續擴建

教委仇亞 哈岡小學翻新受阻 家長今示威

教委仇亞 哈岡小學翻新受阻 家長今示威
全市教育理事會選舉 籲家長把握機會參與

全市教育理事會選舉 籲家長把握機會參與
拉貝中學教練倡非裔暴力 家長籲解僱

拉貝中學教練倡非裔暴力 家長籲解僱
防疫拒返校？翠登學區教師罷工被判違法

防疫拒返校？翠登學區教師罷工被判違法
麻州撥款7000萬元助各學區設暑期班 「將持續數年」

麻州撥款7000萬元助各學區設暑期班 「將持續數年」

熱門新聞

四名劫匪截圖。（爾灣市警局提供）

南加最安全城市 爾灣購物中心出現持槍團夥

2021-04-28 02:17
洛杉磯「停止仇恨亞裔」車隊遊行示威。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

2021-05-01 17:24
裝修工人跳槽去了哪裡？（pexels）

世說新聞／裝修業「錢」景佳 華人裝修工竟轉行去這裡

2021-04-30 22:12
警方槍擊案次日現場調查。（視頻截圖）

洛市街頭濫射2死2傷 華裔司機喪命

2021-04-29 02:20
只要憑僑胞卡至衛福部臺北醫院，即可享新臺幣5000元的優惠價格 (原價7000元)。（僑務電子報下載）

申辦僑胞卡在台灣享檢疫優惠 僑委會替僑胞爭取權益

2021-04-27 15:43
其中一起槍擊案發生在星巴克。（NBC）

華裔優步司機喪生於南加隨機槍擊案 留下兩個孩子

2021-04-28 14:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞