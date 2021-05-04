哈岡學區家長示威 西裔嗆聲：其他學校更需經費

一名西裔家長現場對抗議人群嗆聲，場面一度緊繃。（記者啟鉻╱攝影）

哈仙達拉朋地聯合學區 （簡稱哈岡學區）維智沃斯小學（Wedgeworth ES）眾多家長和孩童，3日上午走上街頭示威，他們在學區辦公樓前抗議，呼籲學區不要停止學校擴建計畫。一名西裔家長到現場嗆聲，對擴建學校表達反對聲音。雙方現場對嗆，一度氣氛緊張，警方緊張維持秩序。

影音來源╱記者啟鉻

抗議示威參與者絕大多數是華裔，也有少數其他族裔家長。抗議人群當天上午8時許陸續趕到Steimez Park集合，向在公園內的洛杉磯縣第四選區縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）辦公室代表發布公開訴求。接著近300人隊伍，向哈岡學區辦公樓前進，他們打著標語在辦公樓前示威抗議。標語寫著：要求安全學校安全教育、建設K-8維智沃斯小學、停止亞裔 仇恨、希望傾聽亞裔社區聲音、不要移動教室、廁所等。抗議行動得到過往車輛鳴笛支持，學區校警現場維持秩序，部分工作人員在附近觀望。

家長Vivian Kuo表示，教委會多年前決定要將維智沃斯小學近50年使用的學生流動教室，改進為固定永久教室，並擴建為K-8年級學校，但新上任的兩名教委在教委會上提出停止擴建動議，直接損害該小學家長及學生利益。提出反對擴建項目的兩名教委中，一名涉嫌利益衝突，一名有歧視 亞裔言論，希望在是否擴建學校項目再研議決定時，學區教委會勿允許這兩名教委投票。

參與家長Vivian Wu說，一旦取消擴建學校項目，將會更加流失學生，更嚴重的是亞裔教育資源進一步受到損害、減少。因為該小學資源嚴重不足，比其它學校少很多。另一位家長汪女士表示，支持擴建計畫，作為家長希望學校有更安全學習環境，希望學區勿要在學校擴建項目已經決定後，再出爾反爾。我們也是美國人，愛這個國家，也希望他們愛我們的孩子！ 示威抗議人群。（記者啟鉻╱攝影）

抗議期間，一名西裔家長在現場對眾多家長訴求表示嗆聲。這名西裔家長自稱叫Manuel Maldonado，1970年代從拉朋地高中畢業，他的兒子及孫輩都在學區學校畢業，他目前居住拉朋地市。他表示，維智沃斯小學擴目沒有必要，投資可用於更需要經費、西裔子弟更多的學校。在是否決定擴建項目的議題上，不涉及政治，也沒有所謂歧視亞裔的說法。由於這名西裔家長現場嗆聲，一度遭示威者圍攏對嗆，場面緊張。最終抗議示威和平結束。