進名校教戰守則／論文要領：寫好你的故事

大學申請論文（College admissions essays）為招生 委員會提供直接和有效方式，了解申請者概況和特點。文章對於學校是否錄取有直接影響。專家指出，一篇好的大學申請論文，要有學生的聲音和個性。

寫作大學申請論文，對於許多高中學生來說是艱困的任務。美國 新聞與世界報導（U.S. News & World Report）整理幾位名校招生官員意見，一致要求論文必須發出學生的聲音，幫助學校認識他們是誰，才有機會脫穎而出。

麻州 的塔夫茨大學（Tufts University ）招生註冊辦公室主任理查森（Karen Richardson）說，大學實際上是在傾聽學生的聲音，試圖弄清楚他們是誰？這不僅與學生選擇的寫作題材有關，還與他們如何寫作有關。學校鼓勵學生自然而然地展現自己，幫助讀者了解他們，為學校提供有關申請人個性的樣本。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）招生部主任金艾倫（Ellen Kim）說，學生可將論文視為申請過程的靈魂。要在高中階段建立強有力的大學申請資本，需要花費多年辛勤工作和奉獻精神，但這有助於招生委員會在校園裡，為未來的學生描繪形象，聽到他們的聲音和觀點。論文是招生人員可以看到一個生動活潑的個人，學生要利用這個空間分享自己的特質。

專家將最常見的大學申請論文題材歸納為三種，一是體育運動，因為許多高中生參加體育運動；二是以國內外社區服務為重點，但因篇幅通常限於650字，因此很難充分展開；三是有意義的人際關係，某些學生可能撰寫有關與父母、祖父母或其他重要人物之間關係的文章。

專家們還提出了論文寫作的六項要點，建議學生寫作時遵循相同的規則：1. 發出自己的聲音，2. 寫出自己重要的話題，3.分享自己的個性，4.表達好自己的想法，5.仔細全面校對，6.初稿廣泛徵詢熟人意見並修改。（記者丁曙）