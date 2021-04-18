活化中文教學 400教師線上充電

南加州孔孟中文學校老師黃瀞儀主講「低年級組全方位教學安排」。（全美中文學校聯合總會提供）

全美中文學校聯合總會日前舉辦線上師資培訓課程，邀請具有豐富教學經驗的南加州 孔孟中文學校老師黃瀞儀主講「低年級組全方位教學安排」，分享教學實例，實用性強，教師在日後教學上均能參考運用。全美各地區合計超過400位教師線上參與。

具有蒙特梭利AMS幼教執照的黃瀞儀老師，長期投入低年級組的教學。初級組的孩子正好介於成為小大人的階段，教師除了得讓課堂教學生動活潑，也得兼具學習效率與學生的注意力。黃瀞儀以「課室管理」、「課程設計」、「課後練習」三大主軸提供備課與教學的訣竅。包括如何為學生取中文名字、如何將課程目標及活動設計在課堂中、如何設計課程為中文AP考試做準備、課後功課安排與家長支援等，內容精彩實用。

教學活動受到僑務委員會委員長童振源的肯定。洛僑中心主任張皓鈞及副主任廖儷雲參與活動，兩人都期盼老師們持續精進教學知能，籲請各僑校師生多多返台參與僑委會相關活動。

全美中文學校聯合總會從去年10月開始，每月至少有一堂師資培訓課程。未來將持續邀請台灣 、美國 兩地擁有豐富主流學校與僑校教學經驗的老師擔任講員。有興趣了解「低年級組全方位教學安排」的內容可上ncacls.net觀看當日線上PPT。