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活化中文教學 400教師線上充電

記者謝雨珊／綜合報導
南加州孔孟中文學校老師黃瀞儀主講「低年級組全方位教學安排」。（全美中文學校聯合總會提供）
南加州孔孟中文學校老師黃瀞儀主講「低年級組全方位教學安排」。（全美中文學校聯合總會提供）

全美中文學校聯合總會日前舉辦線上師資培訓課程，邀請具有豐富教學經驗的南加州孔孟中文學校老師黃瀞儀主講「低年級組全方位教學安排」，分享教學實例，實用性強，教師在日後教學上均能參考運用。全美各地區合計超過400位教師線上參與。

具有蒙特梭利AMS幼教執照的黃瀞儀老師，長期投入低年級組的教學。初級組的孩子正好介於成為小大人的階段，教師除了得讓課堂教學生動活潑，也得兼具學習效率與學生的注意力。黃瀞儀以「課室管理」、「課程設計」、「課後練習」三大主軸提供備課與教學的訣竅。包括如何為學生取中文名字、如何將課程目標及活動設計在課堂中、如何設計課程為中文AP考試做準備、課後功課安排與家長支援等，內容精彩實用。

教學活動受到僑務委員會委員長童振源的肯定。洛僑中心主任張皓鈞及副主任廖儷雲參與活動，兩人都期盼老師們持續精進教學知能，籲請各僑校師生多多返台參與僑委會相關活動。

全美中文學校聯合總會從去年10月開始，每月至少有一堂師資培訓課程。未來將持續邀請台灣美國兩地擁有豐富主流學校與僑校教學經驗的老師擔任講員。有興趣了解「低年級組全方位教學安排」的內容可上ncacls.net觀看當日線上PPT。

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