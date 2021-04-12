進名校教戰守則／提早申請大學的十項要領（上）

申請美國 大學，除了「常規決定」（Regular decision）方案外，還有「早期行動／早期決定」（Early action／Early decision）兩套錄取方案。統計數據顯示，早期申請的錄取率更高。本文總結升學 專家和華裔學生的意見，提出申請人需要了解的十項大學早期申請計畫的資訊。

1、兩種早期大學申請計畫不相同

早期行動（Early action）和早期決定（Early decision）有別。早期行動方案並沒有約束力，學生收到錄取通知後，可以不必承諾，直到5月1日常規截止日期再作答覆。但早期決定具有約束力，如果申請人被該大學接受就必須就讀。各校輔導員需要確保學生理解這兩項計畫間的重要區別。

2、除非準備好，否則不要提早申請。

早期申請大學並非適合所有人，只對那些經過慎重考慮、並確認選擇某所大學對個人有明顯利益才適合。如果以為即將公布的標準考試成績，將顯著提高自己的錄取機會，則不應提早申請大學。

3、早期申請者可能具有優勢

專家說，參加早期決策計畫可以提高「進入一所大學的機會，特別是申請人處在可上可下的邊界線上。」如果在高中12年級初期，已有明確選擇，且想最大程度地進入某個理想大學，早期申請將會有所幫助。

4、提交強有力的申請不能草率

一些早期申請者急於提交資料，結果做得草率。如果申請匆忙而不能反映自己的真正價值，最終可能會損害錄取機會。申請品質比提交時間更重要。如果標準考試成績和高中學習成績，明顯不符合該大學的要求，即使提早申請也可能會被拒絕。

5、提早申請可能會減少獎學金機會

對於那些沒有資格獲得經濟援助、但渴望獲得獎學金的申請者來說，早期決策計畫是個冒險的選擇。需要豐厚財務資助才能完成大學教育 的申請者，應該警惕早期決策計畫，因為這些計畫使申請者無法比較來自多所學校的獎學金，並失去入讀另一所學費較低的學校的機會。（記者丁曙）