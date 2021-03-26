媽媽互助教孩子 找回「疫外」親子好時光

媽媽們互助教孩子，疫情變「最好時光」。（Jacque提供）

新冠疫情 改變很多人的生活方式，家住亞凱迪亞 （Arcadia）的幾位華裔媽媽們這一年來，收穫了另一種快樂；孩子因疫情無法去學校，媽媽們輪流在家，教學齡前的孩子上課，享受親子間的美好時光。

「疫情開始，我們幾乎整天在家，與世隔絕，孩子非常缺乏社交。」Rachel有個三歲的兒子，這個年齡階段對世界充滿好奇，疫情突然來臨，正常生活被打斷，孩子不得不在家獨自玩耍，陪伴身旁的只有父母，沒有同伴。

「這樣的狀態大概維持了幾個月，我開始給孩子報各種網課，他終於又能看到小伙伴了，哪怕隔著屏幕，兒子也非常興奮。」

媽媽們互助教孩子，疫情變「最好時光」。(Rachel提供)

Jacque也是一名三歲兒子的媽媽，Rachel的好朋友，之前兩個男孩一直在一起玩耍。 Jacque說：「疫情前半年，我們幾乎沒出過門，超市也沒去過，所有東西都網購，孩子經常一個人在院子裡騎車，玩他的玩具，他太需要同齡孩子在一起。 」

居家避疫 期間，兩個媽媽經常通電話，但從來不見面。 Jacque回憶：「有一天，我就跟Rachel商量，孩子這樣下去也不是個辦法，我們就約定在嚴格遵守防疫規定的前提下，讓孩子們聚聚。」

媽媽們互助教孩子，疫情變「最好時光」。

另外一名媽媽Lingling也很快加入這個約定，媽媽們商量決定每週組織三次課堂，每個媽媽輪流給孩子上課。Lingling說， 「我們很擔心萬一互相感染，因此就約定相聚期間，大家都不出門不見其他人，如果有事外出，那就隔離兩週再加入課堂。」

在這樣的約定下，媽媽們帶著幾個孩子，開始了疫情中特殊的課堂。「我們每次在一起相聚兩小時，每個媽媽輪流準備課程，每次不一樣的主題：四季、節日、色彩、地理、身體、情緒、動物等等。」Rachel說，「我們盡可能覆蓋多個主題，讓小朋友對萬物產生興趣，探索未知的世界。」

媽媽們還特意準備了「病毒」這個主題，試圖向孩子解釋身邊正在發生的事。 Lingling說：「疫情突然改變生活，所有人都措手不及，我們試著告訴年幼的孩子，病毒並不可怕，我們最終都會打敗病毒，回到正常的生活中。」

近半年來，孩子們在一起唱歌、學習、做手工、聽故事，這是屬於他們疫情中最美好的時光。

「不僅孩子很快樂，媽媽也收穫很多，疫情讓我們與社會隔離，幸好能有這樣的機會和朋友相聚，釋放壓力。」Jacque說，「這一年我們失去不少，但收穫也很多，學會困境來臨時怎樣積極面對，如何將負面因素降到最低。」