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加大減碳再生能源 卓然有成

記者丁曙／綜合報導
由學生工程師設計的聖地牙哥加大離網太陽能充電站，完全由可再生太陽能供電。（UC提供）
由學生工程師設計的聖地牙哥加大離網太陽能充電站，完全由可再生太陽能供電。（UC提供）

氣候暖化威脅人類的生存。加州大學（University of California）採取了大膽步驟應對氣候變化，利用科學的力量來創造解決方案，努力減少溫室氣體排放和投資清潔能源。但是，鑑於氣候危機的規模和嚴重性，必須採取集體行動才能使國家從災難的邊緣回撤。因此，加州大學歡迎與拜登政府建立更牢固的夥伴關係，著手進行創新和開發的新時期。

自7月上任以來，加州大學總校長Michael V. Drake博士將氣候變化議題列為大學的首要任務之一。現在白宮有了一位同樣重視氣候變遷的總統，因此加州大學期待著與拜登政府合作，以及與州和地方政府、商業領袖和其他大學合作，克服挑戰取得更大進步。

德雷克說，加州大學隨時準備推進聯邦政府為應對氣候變化所做的努力。「當我們圍繞一個共同的目標團結在一起時，我們將變得更加強大。」

目前加州大學有三位學者加入拜登政府，分別是柏克萊加大公共政策學院教師格蘭霍姆（Jennifer Granholm）出任能源部部長，柏克萊加大工商管理教授沃爾夫拉姆（Catherine Wolfram）出任財政部負責氣候與能源經濟學的副助理部長，以及聖地牙哥加大校友尼爾森（Alondra Nelson）出任總統科技政策辦公室副主任。

加州大學一直致力於節能減碳，促進針對氣候變化的科學解決方案，並設定了全校目標，到2025年將過渡到100％使用清潔電力並實現碳中和。目前，加州大學通過提高效能以及採用太陽能等可再生能源，自2013年以來已將全校溫室氣體排放量減少了15％。現在，加州大學每年可生產9700萬千瓦電力再生能源。

加州大學能源與可持續發展部副主任菲利普斯（David Phillips）表示，從野火到毀滅性的風暴，氣候變化對人類的影響巨大。加州大學迫切需要採取一切措施，從氣候變暖的化石燃料，轉向可再生電力和沼氣。

自從川普政府退出「巴黎氣候協定」（Paris climate agreement）後，加州大學加入了「我們仍在」聯盟，該聯盟由近4000個地方政府、大學、醫療機構、信仰機構、公司和個人組成，支持「巴黎氣候協定」的目標。

加州大學（UC）也與加州能源委員會和新能源Nexus合作進行CalTestBed計畫，該計畫在加州大學校園內提供了30多個世界一流的測試設施，使清潔能源企業家可以使用關鍵的測試設施，加快減少碳排放並走向市場化的道路。

麥塞德加州大學（UC Merced）的太陽能電池板幫助減少碳排放。到2020年1...
麥塞德加州大學（UC Merced）的太陽能電池板幫助減少碳排放。到2020年12月，該校已成為美國第一個實現碳中和的公立研究型大學，提前兩年實現了目標。（UC提供）

加州大學 柏克萊加大 拜登

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