E提案失敗 聖瑪利諾學區裁40多名教職工

聖瑪利諾的一項給學區每年提供資金的土地稅需要延期。(本報檔案照)

聖瑪利諾 聯合學區 E提案（Measure E）土地稅（parcel tax），雖然理論上計票仍還在進行，不過預計通過可能性渺茫。學區已開始採取措施，上周末已向40多名教職員工發出裁員 信。

3月2日的選舉投票後，根據截至11日的計票結果，E提案目前仍未能達到通過所需的多數票，即2/3的票數。目前該提案只獲得了63.04％的選票，但至少需要66.67％。

在學區總監Jeff Wilson給社區的一封公開信中表達遺憾，並稱由於E提案未能過關，導致上周有40多名老師和輔導員（counselor）收到裁員通知。他表示這些年來，這些了不起、才華橫溢、充滿激情和奉獻精神的教職員，將自己的全部奉獻給了學生、學校和社區，而現在他們將進入未來充滿未知的幾個月，不知他們和他們的家人會怎樣。他表示現在校長必須重新制定總時間課表，以適應中學和高中學生所需要的超大班級課程和更少的課程。

他寫道，但這不是長久之計。他將與教委商討，在今年8月31日或11月2日剩下的兩個可能的選舉日期之一中，在選票上重新放上新提案。學區將積極尋求社區看法，尤其願意支持教育、但需要了解更多有關州和學區資金和支出問題的居民。在爭取下一個選舉日的同時，將竭盡全力努力籌集資金、節省成本。還將研究所有可能用於資助教學職位的收入來源。

學監表示，上周早些時候和副學監及學校基金會的理事們會面，基金會將承擔籌集資金的重要任務，以便在5月15日之前挽回其中33個教師職位。他呼籲有意提供幫助的民眾，可聯絡學區辦公室或基金會。

他表示鑑於最近E提案的失敗，他將著手制定並傳達一個多方面收入恢復計畫。有人問為什麼沒有備用計畫？他解釋在加州，有85%至90％的學區的支出是專用於教職員工薪金、福利和退休金，而只有兩種機制或應急計畫來應對突然的資金短缺，例如聖瑪利諾的這筆將在2021年6月結束的410萬元的年收入，那就是提高財政儲備或裁員。

但截至2019年7月1日，聖瑪利諾聯合學區的結構性赤字為370萬元，其中州法律還要求保留3％作為經濟不確定性的最低儲備，這是法律允許的最低百分比。在20個月內，已經從學區行政八類別開始，將學區的支出減少11％，即450萬元。目前該學區已在加州所有聯合學區中，成為行政費用百分比最低之一了，僅3.15％。相比之下，周邊的拉肯尼亞達又有4.90％，南巴沙迪那有4.63％，天普市有4.49％，亞凱迪亞有4.48％。

他表示，聖瑪利諾歷來有重視教育和支持學區的傳統，堅信社區不會讓學區步履蹣跚。呼籲大家參與、打開心扉和思想以及錢包，為了學生、老師、輔導員、員工和社區的福祉。