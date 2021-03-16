疫期遠程教學衝擊大…每天盯電腦10小時 學生成績變差

教育專家指出，遠程教學效果遠不如課堂學習。(LAUSD網頁)

去年3月以來，洛杉磯 大部分學校因新冠疫情 一直關閉，時至近日，由於感染病例持續下降，符合安全要求的洛杉磯各小學將陸續開放。回顧過去一年，疫情究竟給孩子帶來什麼影響？

家住亞凱迪亞市的艾倫有個13歲的孩子，正讀初中，她盼著中學能如小學一樣早日開放，孩子能回到正常的教學環境中，「孩子在家每天都對著電腦屏幕，或者上課或者打遊戲，這樣對他影響太大。」

教育 專家指出，這一年，學校關閉對孩子造成的心理和學術損失無法估量，遠程教學效果遠不如課堂學習。去年11月，洛杉磯聯合學區負責人奧斯汀貝特納（Austin Beutner）曾表示，該學區高中生D和F與上一學年相比增長15％，而小學生的閱讀能力則下降10％。

貝特納說，「如果你是一年級、二年級學生參加網課，家裡沒人幫助你一起學習，那可能很難取得進步。學校關閉對這些學生造成的傷害最大。」

學校關閉對於低收入家庭的孩子也同樣具有強大的破壞性，據統計，洛杉磯地區貧困學生占很高比例，其中有相當數量的學生沒有經濟條件參加遠程教育。

去年8月新學年開始之前，學校分發了數十萬台筆記型電腦和提供互聯網熱點，但由於系統存在漏洞，很多學生始終沒有收到電腦，或者無法上網，無疑，疫情這一年，這些孩子都被排除在教育之外。

一項研究分析全國500萬名三至八年級學生的樣本，他們參加MAP成長測試，這是學校用來評估整個學年學生閱讀和數學教育的一種工具。研究人員發現，疫情期間的遠程教育使學生的閱讀和數學成績大幅下降。

相比富裕家庭的孩子，低收入家庭學生和有色人種學生成績下降更為明顯。原因之一是富裕家庭受疫情影響不大，家長可以在學校關閉期間陪伴孩子一起學習閱讀，而貧困家庭的父母掙扎在失業和工作之間，他們大多無暇顧及孩子的學習。

艾麗莎·埃爾德·阿加（Elissa Elder-Aga），有著25年小學老師的教學經歷，朗讀一直是她最喜歡的課堂活動，但她得出結論：無論她多麼努力地朗讀課文、講故事，她都無法在遠程教育的課堂上吸引低齡學生的注意。

華人家長普遍反映，這一年孩子每天盯著電腦螢幕的時間長達八至十小時。