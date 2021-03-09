網課挫折大 自閉症孩子難 家長更難

疫情期間，May在家附近的社區散步。 （母親Jane提供）

自閉症兒童又被稱做「來自星星的孩子」，因為他們就像遙遠夜空中的星星一樣獨自發光，這些孩子通常會有語言、智能、以及人際交往的障礙。疫情 一年，這個特殊群體的孩子又經歷了什麼。

May(化名)，16歲，十年級學生，中度自閉症患者，和洛杉磯 大部分學生一樣，自去年3月至今，她再也沒有踏進學校大門。母親Jane（化名）回憶這一年，百感交集：孩子太難了，而家長更難。

最困難的是疫情之初，學校突然停課，每個人都措手不及，包括老師。最初兩個月，學校實體課被取消，網課也沒有及時跟上，May突然就像和整個世界隔絕了，陪在身邊的只有母親Jane。 「毫不誇張，我一天24小時陪著她，除了睡覺，準備一日三餐，我沒法做任何事情。」

第三個月，學校終於開始網課，May所在的特殊班級一開始，每天只有一個半小時的課程時間，17個患有自閉症的學生輪流跟老師、同學打招呼，因為孩子反應相對慢，通常打完招呼，課程也就結束了。

學校正常的網上課程一直到去年9月才開始，對於這些特殊孩子，老師通常建議上課時家長陪伴。但很多孩子都是獨自上課，父母忙於工作或忙於家務，無暇顧及孩子。屏幕上课堂中的孩子們表現各異：有的孩子會突然離開，有的整堂課都在玩手中的毛巾，有的孩子大聲尖叫，有的甚至打自己。

May行為能力比較差，如何使用電腦打開鏈接進入網課對她來說很困難，開始一段時間她每天哭鬧，遠程教育 帶來的各種挫敗感，讓May經常選擇逃課，她會在上課時突然情緒爆發，大哭著跑開，把自己關在房間裡不願見任何人。所幸母親Jane幾乎把所有精力都花在女兒身上，陪她上課、做手工，度過最艱難的日子。

疫情一年，May越來越依賴家庭生活，她沒有和其他孩子有過任何接觸，如今連母親帶她去外面散步，她都很排斥，找各種藉口回家。 「她已經非常習慣這種封閉的環境了，」Jane坦言，「她現在對我的依賴是不正常的，每天都要跟我黏在一起，讀到媽媽和孩子分開的故事，她都要傷心哭泣。」

Jane擔心學校開放之後，女兒將怎樣重新適應新的環境，適應沒有母親在身邊的日子。 「疫情之前，她已慢慢學會獨立，現在一切又要重新開始，適應起來會比之前更困難，她很可能會有過激行為。」

Kami，有著16年從業經歷的兒童行為分析專家。她指出，疫情一年，讓特殊群體的孩子減少了互動機會，這是最大的損失，因為這些孩子其實比任何人都需要人際交往。但Kami也指出，相比正常孩子，自閉症兒童通常比較單純，只要給他們建立固定的時間流程，並給予適當輔助，相信他們會很快適應正常的學校生活。