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529大學儲蓄資助啟動 新戶最高可獲225元

記者丁曙／洛杉磯報導
馬世雲啟動529教育儲蓄資助計畫。（加州財務長辦公室提供）
馬世雲啟動529教育儲蓄資助計畫。（加州財務長辦公室提供）

為孩子上大學儲蓄是大多數家長操心的問題，現在有更好的資助計畫。從2021年2月1日開始，加州公立大學儲蓄計畫ScholarShare 529推出好康，符合條件的家庭開設帳戶並定期存款，最多可以獲得225元配對資助金。

配對資助金計畫（The Matching Grant Program）旨在幫助中低收入家庭，儲蓄子女未來的大學學費，新的ScholarShare 529帳戶提供一對一的配對資助款，最高可達200元，並且為新建自動帳戶提供25元獎金，該計畫向所有符合資格的加州家庭開放。據人口普查局的家庭收入數據，加州有近一半的人口有資格參加。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）說，這是雙贏投資。第一，開設大學儲蓄賬戶幫助孩子完成高等教育。第二，最高可以獲得200元配對獎金，和25元開設帳戶獎金。她希望所有符合資格的加州家庭都能夠考慮利用這個絕好機會，從2021年啟動大學儲蓄計畫。

自2018年以來，「配對資助金計畫」一直在幫助家庭實現高等教育夢想。啟動以來，通過該計畫開設的新帳戶中的儲蓄總額超過了230萬元，到2020年該計畫的申請人數比2019年增加24％。

ScholarShare 529與加州的社區組織緊密合作，幫助符合條件的家庭參與。符合條件的父母／監護人必須是註冊時的加州居民，有社會安全號碼或聯邦稅務ID號碼，年度總收入不得超過7萬5000元。

ScholarShare 529為大學儲戶提供很多好處，包括100％免稅，低成本投資將幫助儲蓄更快增長。許多加州家庭加強了對高等教育儲蓄的承諾，2020年也是ScholarShare 529創紀錄的一年。與2019年相比，帳戶存款增加15％，新設帳戶數量增加19％。

有關ScholarShare 529的2021年配對資助計畫更多信息，包括資格要求、完整項目和條件以及申請說明，可訪問www.ScholarShare529.com/MGP。

馬世雲宣傳529教育儲蓄資助計畫。（加州財務長辦公室提供）
馬世雲宣傳529教育儲蓄資助計畫。（加州財務長辦公室提供）

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