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擔心副作用！孩童打新冠疫苗 部分華裔家長觀望

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛杉磯聯合學區要求一旦新冠疫苗開放給學童，洛杉磯學生將必須接種才能返回校園，此規定也引起部分人士擔憂。（美聯社）
洛杉磯聯合學區要求一旦新冠疫苗開放給學童，洛杉磯學生將必須接種才能返回校園，此規定也引起部分人士擔憂。（美聯社）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）總監伯納（Austin Beutner）日前宣布，一旦新冠疫苗開放給學童，洛杉磯學生將必須接種才能返回校園。他認為學生接種新冠疫苗的要求，與接種麻疹或腮腺炎疫苗沒有什麼不同。不過聖蓋博谷的學區尚未有這樣的指示，但華裔學區教委仍支持，一旦開放給學童，鼓勵他們接種疫苗。

也有人有不同觀點，理由是新冠疫苗在孩童身上施打的數據很少，會不會有副作用等都不知道。因此有部分華裔家長表示持觀望態度，希望待疫苗在孩童身上完成足夠的臨床試驗後，再決定是否施打。但認為，「如果到時候大家都打，也沒有什麼好擔憂」，因此目前做定論似乎過早。

羅蘭學區教委陳正治說，所有學區都是按照州政府和縣政府的衛生指令，一旦洛杉磯聯合學區實施，其他學區也很可能效法。但目前羅蘭學區還未討論，會否強制要求學童接種新冠疫苗。

至於學童是否有必要接種新冠疫苗，陳正治強調，他個人認為由於新冠病毒傳染快速，症狀隱藏，且尚無藥可治，因此要完全戰勝病毒，只有依賴疫苗與隔離雙管齊下。兒童雖然自身比較不易感染而且能自癒，但仍然容易帶毒卻不自知，可能變成家庭傳播體；回學校上課，長時間群聚，傳播機會大增，很容易變成傳播源，危害到家庭。所以學童，教師，工作人員注射絕對必要。

哈仙達拉朋地學區教委張金生表示，目前該學區並未要求學生接種新冠疫苗後才能返校，但他認為學區為了免責，應該會採取鼓勵、自願接種的態度，而非強制施打。如果學生能接種當然是最好，假若拒絕接種疫苗，可能會要求他們提供證明，譬如身體狀況，家中沒有親人染疫等，才能返校，此舉可能更加合理、保險。

張金生表示，新冠疫苗種類很多，上市也很倉促，按照統計數字總會有副作用的案例，所以哈岡學區可能沒有辦法像洛杉磯聯合學區那樣強制學童接種，

他認為洛杉磯聯合學區此舉，是為了保證學區得到充足疫苗，因為有時疫苗數量不足，分配爭議很大。加上疫苗的費用由誰出，而並非每個家庭都能負擔。出於種種考慮學區若強制施打，那麼疫苗費用就會由學區出，因為州政府給學區發了應對新冠疫情的特別經費，洛杉磯聯合學區的出發點，是保證學區有足夠疫苗。

張金生提到他個人也是鼓勵學生接種，但不能強制執行，強制實施可能比較困難。他也希望能早點打完疫苗，因為老師打了學生就比較安全，學生有很好的抗體，上了年紀的老師也可能需要疫苗，才能保護自身安全。

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