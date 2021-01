雷傑納隆獎入圍／劉雪飛研發微流控設備 檢測愛滋樣本

亞凱迪亞高中劉雪飛在實驗室工作。(家長提供)

亞凱迪亞高中(Arcadia HS)劉雪飛(Stanley Liu),幾年來利用課餘時間到南加州大學 (USC)腫瘤與愛滋病研究實驗室工作,參與研發用於HIV診斷的低成本微流控設備,可以快速檢測 愛滋血液樣本,並用於實時監測患者的標本,入圍2021雷傑納隆科學獎半決賽。

劉雪飛在高中第一年暑假,聯繫了南加 地區127個大學實驗室,求師學藝,南加州大學腫瘤與愛滋病研究實驗室主任Suraiya Rasheed擔任他的導師。劉雪飛參與的研究項目「使用聲學微流技術進行血漿分離和生物標誌物熒光檢測的微流控設備」(A Microfluidic Device for Blood Plasma Separation and Fluorescence Detection of Biomarkers Using Acoustic Microstreaming),開發在單個一次性芯片上集成多種功能的新型微流控設備,使用氣泡誘導的聲音微流原理,測試針對HIV-1 p24蛋白的熒光標記抗體的全血對照,可在五分鐘內獲得約31.8%的血漿產率,和99.9%的血漿純度。然後將分離出的血漿送入一個集成的微混合室,並與HIV-1 p24抗原綴合的磁珠(直徑10 um)混合,通過聲微流捕獲p24抗原-抗體複合物。

加入該研究後,激發了劉雪飛追求生物醫學工程的熱情,取得長足進步,並在瑞士和台灣召開的國際學術會議上介紹自己的工作,在專業期刊發表論文,以及在科學博覽會上結識許多志同道合的高中生,和有成就的科學家。

劉雪飛非常感謝父親劉輝博士的指導和母親的支持,兩個哥哥(分別就讀麻省理工學院和史丹福大學)的鼓勵,以及項目導師Rasheed、Neha Garg、Mohammad Aghaamoo教授,和高中老師Mynster和Leahy。入圍STS半決賽,選手和學校各得2000元,劉雪飛很高興將獎金贈予AP化學老師Mynster,支援她為學弟妹們購買實驗室用品。