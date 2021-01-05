社區學院生轉加大 SMC第一 PCC第二

聖塔蒙尼卡學院2019-20向加州大學輸送轉校生加州第一。（SMC學院提供）

兩年制社區學院（Community College）向四年制大學轉送畢業生續讀學位，成為考核社區學院教學品質的一項重要指標。南加州聖塔蒙尼卡學院（SMC）和巴沙迪那學院（PCC）再度交出亮麗成績單，2019-20學年分別向加州大學 （UC）系統輸送了最多的轉校生，分居加州社區學院（CCC）第一和第二名，其中亞裔最多。

聖塔蒙尼卡學院向加州大學輸送轉校生，連續30年保持人數第一紀錄。據UC信息中心發布的2019-2020學年轉學數據，SMC向加州大學各校區轉送1197名學生。其中，洛杉磯加大 （UCLA）464人，爾灣加大（UCI）200人，聖塔芭芭拉加大（UCSB）123人，聖地牙哥加大（UCSD）117人，柏克萊加大 （UC Berkeley）114人，分別位居前五名。洛杉磯加大一向是該學院畢業生的首選。

巴沙迪那學院亦不遑多讓，也向加州大學轉送826名學生，其中洛杉磯加大215人、爾灣加大176人，柏克萊加大96人，聖地牙哥加92人，河濱加大90人，分別位居前五名。PCC的榮譽生計畫和加州大學建立了夥伴關係，符合資格的參與者，可以優先轉校洛杉磯加大和河濱加大（UC Riverside）深造，該項計畫保障了社區學院畢業生的轉校錄取率。

SMC校長Kathryn Jeffery表示，30年來，聖塔蒙尼卡學院一直保持著轉校生人數最高的紀錄，表明該學院的教育工作者和輔導員堅定不移地奉獻精神。但最重要的是，他們為培養SMC轉校學生的適應力和潛力做出貢獻。這所學院一直在不遺餘力地創建最全面的學生支持系統，使學生能夠實現他們的個人升學和職業目標。她期待繼續並發展這種卓越文化！

除了轉校加大系統， 根據2020年秋季升學數據，SMC轉入羅耀拉瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount）就讀的學生75人，轉入南加州大學（USC） 2019年秋季入學的畢業生149名，人數之多超過其他同類院校。