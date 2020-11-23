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哈佛華裔生 當選羅德學者

編譯組／綜合報導
羅德獎學金成立於1902年，由礦業大亨塞西爾·約翰·羅茲成立，是世界頂尖的獎學金之一。但同時其也以其創始人在英國帝國主義中扮演的角色而飽受爭議。（USC網站）
羅德獎學金成立於1902年，由礦業大亨塞西爾·約翰·羅茲成立，是世界頂尖的獎學金之一。但同時其也以其創始人在英國帝國主義中扮演的角色而飽受爭議。（USC網站）

城市新聞社22日報導，住在南加州哈佛大學華裔四年級學生卡爾薩•陳（Carissa Chen），與同校的愛爾蘭裔四年級學生迪瓦恩（Elijah DeVaughn），當選羅德學者，將前往牛津大學深造。

卡爾薩• 陳的家在橙縣托斯汀市，畢業於私立寄宿學校-菲利普斯 埃克塞特學院（Phillips Exeter Academy），目前正在哈佛大學攻讀歷史學位，並擔任哈佛經濟評論主編。她也是一位詩人和平面藝術家。根據羅德基金會提供的信息，卡爾薩•陳在進行歷史研究過程，找到多名哈佛大學創校者約翰哈佛（Joh Harvard）的奴隸的後代，並為這些家庭如何向哈佛索要賠償金進行討論。

羅德學者獎學金成立於1902年，其篩選過程分為兩部分。首先所有申請人必需獲得其就讀學校的支持。今年共有超過2300名學生申請羅德學者獎學金。隨後羅德基金會在美國的16個篩選委員會從申請人中選出學業最出色，綜合能力最強，並且展現出最強領導力的32名候選人進行面試。受疫情影響，今年的面試完全在線上舉行。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）和其妻子維克蘭（Amy Wakeland）都曾是羅德學者。

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