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北嶺州大工程學院 與NASA建教合作

記者啟鉻／洛杉磯報導
賈旭東是北嶺州大工程與計算機科學學院新上任的副院長。（賈旭東提供）
賈旭東是北嶺州大工程與計算機科學學院新上任的副院長。（賈旭東提供）

曾擔任Cal Poly Pomona土木工程系主任和教授的華裔賈旭東（Xudong Jia, PhD），已於7月1日就任北嶺州大（CSUN）工程與計算機科學院副院長。他說，擔任副院長已逾三個月，希望將先前積累經驗用於現職，強化和培養學生實際解決問題的能力，加強科研計畫。

賈旭東在州大系統工作20餘年，先前從事教學，後在加州州立波莫那工藝大學(Cal Poly Pomona)土木工程系擔任系主任六年，並從事教學。

談到近期的職位轉變，他表示，擔任教授時，是以個人教學傳授知識影響激勵學生，後來從事行政管理，就是要激勵發揮團隊精神，共同去達成目標。不過他更覺得自己是讀書育人的踐行者。

他說在北嶺州大，教職員經常說，「學生的成功就是我們的成功」，所以他更傾向於作為一名行政管理者，並非單純管理，鼓勵學院所有成員，能為學院發展留下什麼？為學院貢獻了哪些DNA，傳承學院傳統。

賈旭東說，他所在學院主要有五個學系，包括計算機科學、電子與計算機工程、機械工程、製造工程與管理、土木工程與建築管理，共約5600名學生；學位有學士和碩士。北嶺州大全部註冊學生約4萬人，在州立大學系統中規模也較大。工程類專業是強項，注重培養應用人才，是培養工程師的搖籃。華人學生約10%，多數學生是西裔。

賈旭東說，北嶺州大很多學生是低收入家庭中的第一名大學生，這所大學也為改變很多人，乃至家庭的命運感到自豪。

他表示，工程與計算機科學學院一直與航太總署（NASA）關係密切，並參與NASA多個計畫。同時還與Autodesk緊密合作，日前該公司向該學院捐款，表示進一步加強合作關係。在新冠肺炎疫情期間，該學院在嚴格避疫前提下，少部分學生因課程及試驗項目需要，獲准到校上面授課或參與實驗室研究。此舉在州立大學系統也是很少見，也得到州立大學系統批准，為北嶺州大和其它院校提供了重新返校面授上課經驗。

賈旭東擔任工程與計算機科學學院的副院長之後，希望能提高學院各項排名，並注重提高學生解決實際問題能力，並能在科研方面加大力度。

賈旭東是智能交通方面的專家學者，他對改善南加與全美交通問題，有很多獨到觀點。2028年洛杉磯將舉辦夏季奧運會，他就奧運會期間如何改善當地交通，向州府和洛市府提出建設性解決方案。

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