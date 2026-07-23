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巴沙迪那地鐵線新開發案 80年老宅重建變身40戶現代公寓

洛杉磯訊
巴沙迪那市近日公布一項多戶住宅開發案，預計拆除現有的兩棟屋齡逾80年的獨棟住宅，...
巴沙迪那市近日公布一項多戶住宅開發案，預計拆除現有的兩棟屋齡逾80年的獨棟住宅，在原址興建一座四層樓的現代化多戶住宅社區。（Tag Design Works）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：巴沙迪那80年老宅擬拆除，重建為40戶四層公寓。
  • 重點二：基地鄰近210號公路與A線Lake站，具TOD開發潛力。
  • 重點三：開發商申請密度獎勵，並規畫6戶作可負擔住宅。

80年歷史老宅可能將走入歷史，變身40戶現代公寓。巴沙迪那市（Pasadena）近日公布一項多戶住宅開發案，預計拆除現有的兩棟屋齡逾80年的獨棟住宅，在原址興建一座四層樓的現代化住宅社區。這項計畫預計將提供多個可負擔住宅單位，以取得「密度獎勵（density bonus）」。

Urbanize報導，開發案由TJ Unity LLC與建築師Steven Chen共同提出，基地位於巴沙迪那Locust Street 1045至1055號。現址為兩棟分別建於1922年與1939年的獨棟住宅，未來將拆除並興建一棟四層住宅建築，共提供40戶公寓單位。

該基地也鄰近210號州際公路（Interstate 210）與洛杉磯地鐵A線（Metro A Line）Lake車站，屬於具交通導向發展（Transit-Oriented Development）潛力區域。依規畫內容，整體建築面積約5萬7000平方英尺，將提供一房、兩房及三房等不同房型，並設置地下停車場，可容納約60輛車。

規畫內容也包含10個公共設施空間，未來依照加州住宅法規，部分空間有可能轉換為附屬住宅單元（ADU），進一步增加整體居住供給。

在住宅分配方面，開發商TJ Unity計畫將其中6戶設定為可負擔住宅，提供極低收入及中等收入家庭使用。作為提供可負擔住宅的交換條件，該案將申請加州「密度獎勵」政策，使原本僅允許興建20戶的基地，得以放寬至40戶。

目前該開發案仍處於審查階段。由於基地上兩棟建築具備一定年代歷史，相關單位已要求進行歷史資產評估，以判定是否具備地標保存價值。若評估結果認定其具有文化或建築保存意義，該拆除計畫可能面臨延後或調整。

巴沙迪那都市設計委員會目前已針對該案進行初步審議，並就密度獎勵使用、建築設計與整體規畫方向提出非約束性意見。後續仍需進入正式設計審查程序，最終是否核准仍未定案。

除本案外，巴沙迪那地區近期亦有多項住宅開發同步推進。例如LSJ Development正申請將East Villa Street與North Wilson Avenue一帶四棟獨立住宅拆除，改建為三層樓、22戶三房公寓的住宅項目，顯示當地正加速進行住宅密度調整與更新。

同時，鄰近Lake地鐵站周邊亦有多個大型建案進行中，包括83 North Lake Avenue的公寓建設，以及490 North Lake Avenue的混合用途住宅開發，整體區域正逐步轉型為高密度住宅與商業混合發展帶。

根據加州政府住房規畫目標，巴沙迪那市需在2029年前新增9429戶住宅，以因應人口與住房需求壓力。此背景也使得當地土地再開發與密度提升政策持續加速推動。

這項新住宅開發案的基地鄰近210號州際公路（Interstate 210）與洛杉...
這項新住宅開發案的基地鄰近210號州際公路（Interstate 210）與洛杉磯地鐵A線（Metro A Line）Lake車站，屬於具交通導向發展潛力區域。（Tag Design Works）

精華 FAQ

  • 開發案計畫拆除Locust Street 1045至1055號兩棟分別建於1922年與1939年的獨棟住宅，改建為一棟4層樓、共40戶的現代化公寓社區。

  • 因為開發商規畫提供6戶可負擔住宅，作為交換條件申請加州密度獎勵政策，使基地可突破原本僅允許20戶的限制，提升至40戶。

  • 基地鄰近210號州際公路與洛杉磯地鐵A線Lake車站，交通條件完善，符合Transit-Oriented Development概念，因此適合提高住宅密度並帶動周邊更新。

加州 洛杉磯

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