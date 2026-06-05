洛杉磯往返賭城地標 世界最高溫度計求售

多年來陪伴無數駕駛往返洛杉磯與拉斯維加斯的沙漠地標「世界最高溫度計」，正掛牌出售。(取自谷歌地圖)

這絕對是名副其實的「燙手山芋」房地產，多年來陪伴無數駕駛往返洛杉磯 與拉斯維加斯的沙漠地標「世界最高溫度計」正掛牌出售。根據拉斯維加斯評論報（Las Vegas Review-Journal）報導，這座位於加州 貝克（Baker）、高達134英尺的路邊奇景，正連同周邊4.3英畝的土地一同求售，要價185萬美元。

該物業坐落於15號公路與貝克大道交界處，距離拉斯維加斯大道西南方約90英里。除這座巨大的溫度計外，出售範圍還包含一棟占地1107平方英尺的零售建築。

換句話說，某位幸運的買家將能入主這座莫哈維沙漠中（Mojave Desert）最熱門的景點之一。求售公告中極力強調這座溫度計轉型為巨型吸金廣告看板的潛力，稱其為「134英尺的垂直廣告空間」。

這座三面設計的地標分別面向15號公路北上、南下車道以及127號公路／貝克大道，讓各大品牌有機會向每年數以百萬計前往賭城 的遊客、公路旅行者以及卡車司機進行宣傳。掛牌資料宣稱，該地點每年可接觸到約2200萬輛次的車流量。

值得一提的是，這座溫度計的設置，是為了向旅客指引「死亡谷」的方向，沿15號公路行至該處後轉127號公路，即可前往以天氣炎熱聞名的「死亡谷國家公園」。根據美國國家公園管理局（National Park Service）紀錄，1913年7月，死亡谷曾測得華氏134度的地球史上最高氣溫。

負責此次銷售的經紀人、公寓建築投資公司（Apartment Building Investments）負責人Baron Castillo接受拉斯維加斯評論報採訪時表示，該溫度計已經翻新，「目前運作情況比以往任何時候都要好。」Baron Castillo預計，鑑於南內華達州與南加州之間源源不絕的往返車流，買家很可能來自拉斯維加斯。

此外，銷售公告還將該地點描繪為未來電動車與大型貨卡的充電站，現有的零售建築可望改建為咖啡廳或美式輕食餐廳。該物業對面即是15號公路兩家著名的補給站老店：Alien Fresh Jerky豬肉乾店和Mad Greek希臘餐廳。

求售方案中甚至提議，可以將溫度計的數位顯示器改裝為輪播式LED廣告螢幕——因為顯然光是頂著「世界最高溫度計」的頭銜還不夠。

貝克是一座未建制的沙漠小鎮，面積僅2.7平方英里，根據2020年人口普查，當地居民僅442人。根據「世界最高溫度計」官方網站記載，該地標始建於1991年，但在正式點亮前曾遭強風吹倒，隨後於1992年重建完成並啟用。