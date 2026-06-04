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投資5年轉手獲利 巴沙迪那萬豪酒店6500萬成交 高於洛縣行情

記者趙健／綜合報導
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據悉，Dauntless Capital於2021年以約5200萬美元購入，當時...
據悉，Dauntless Capital於2021年以約5200萬美元購入，當時平均每間客房價格約35萬8000美元。（取自酒店官網）

位於巴沙迪那市老城區（Old Town Pasadena）的一家萬豪旗下酒店，近日以6500萬美元成交，換算平均每間客房約45萬美元，高於目前洛杉磯縣酒店市場平均水準。

房地產媒體The Real Deal報導，私募投資公司Dauntless Capital Partners出售位於巴沙迪那核桃街21號（21 W. Walnut St.）的Residence Inn by Marriott酒店，買家為David Lee of Cornerstone Hotel Group。

該酒店鄰近玫瑰碗球場（Rose Bowl Stadium），原由橙縣新港灘開發商R.D. Olson興建。Dauntless Capital於2021年以約5200萬美元購入，當時平均每間客房價格約35萬8000美元，如今轉手價格明顯上升。

報導指出，雖然這筆交易並未創下加州酒店成交紀錄，但每房價格已明顯高於近年多筆洛杉磯地區酒店交易。例如，科技創業家Daniel Negari去年收購西好萊塢酒店時，每房價格約33萬3000美元；今年長堤市一酒店成交案，每房價格甚至不到10萬美元。

根據Atlas Hospitality Group分析，2025年洛杉磯縣酒店交易每間客房中位數價格約18萬5000美元，年增16%。此次巴沙迪那Residence Inn平均每房成交價約45萬美元，明顯高於洛縣整體市場水準。

Dauntless Capital近年在南加州動作頻頻。該公司去年才以3750萬美元出售馬里布（Malibu）一間海濱精品酒店給奢侈品牌Chrome Hearts，當時平均每房價格高達190萬美元，成為加州近年最昂貴酒店交易之一。

儘管洛杉磯地區旅館市場仍面臨疫情後觀光與商務需求變化等挑戰，投資人對巴沙迪那酒店市場似乎仍具信心。Dauntless Capital目前仍持有位於巴沙迪那Fair Oaks大道上的另一家Courtyard by Marriott酒店，且近期才完成數百萬美元翻新工程。

隨著2026世界盃、2027 NFL超級盃與2028洛杉磯奧運陸續接近，市場也關注南加州旅館業是否迎來新一波投資與翻新潮。洛杉磯商業期刊（Los Angeles Business Journal）指出，目前洛縣仍有超過2000間酒店客房處於施工階段，不少業者近年更傾向翻新既有酒店，而非興建新項目，以降低成本與融資壓力。

巴沙迪那市老城區的Residence Inn by Marriott位於21 W...
巴沙迪那市老城區的Residence Inn by Marriott位於21 W. Walnut St。（取自酒店官網）

位於巴沙迪那市老城區（Old Town Pasadena）的一家萬豪旗下酒店，近...
位於巴沙迪那市老城區（Old Town Pasadena）的一家萬豪旗下酒店，近日以6500萬美元成交。圖為酒店的房間。（取自酒店官網）

位於巴沙迪那市老城區（Old Town Pasadena）的一家萬豪旗下酒店，近...
位於巴沙迪那市老城區（Old Town Pasadena）的一家萬豪旗下酒店，近日以6500萬美元成交。圖為酒店內部。（取自酒店官網）

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