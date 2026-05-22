洛市「豪宅稅」首見成果 可負擔房項目啟用

「Santa Monica&Vermont Apartments」項目是洛杉磯市「豪宅稅」實施後，首批實際落成的大型住宅開發案。(Little Tokyo Service Center)

在洛杉磯 住房危機與遊民問題持續惡化之際，非營利機構小東京服務中心（LTSC）近日宣布，其位於東好萊塢（East Hollywood）的可負擔住房項目「Santa Monica & Vermont Apartments」正式啟用。該項目也是洛杉磯實施備受爭議的「豪宅稅」（Measure ULA）後，首批使用其稅收資金完工的新建住宅項目之一。

根據LTSC官網介紹，該項目位於洛杉磯市Santa Monica Boulevard與Vermont Avenue交界、緊鄰地鐵站 ，共有187個住宅單位，全部為可負擔房，提供給極低收入 （地區收入中位數AMI 30%）與低收入（AMI 50%）家庭入住。其中至少一半單位將作為「永久支持性住房」（Permanent Supportive Housing），提供給曾經無家可歸者入住。

項目由LTSC與洛杉磯大都會交通局（Metro）合作開發，並由Housing Works提供住戶支持服務。除住宅外，大樓內亦規畫社區空間、零售商業，以及一間聯邦認證健康中心（Federally Qualified Health Center），未來將向東好萊塢居民提供牙科與視力服務。

LTSC執行長Erich Nakano表示，該項目不只是住宅開發，更希望透過住房、社會服務與設施，協助居民真正穩定生活。

LTSC指出，機構成立45年來，已在大洛杉磯地區開發超過1000個可負擔與支持性住房單位。目前另有五個住房項目正在推進中，地點包括小東京、華埠、遊民巷（Skid Row）與南洛杉磯。

值得注意的是，根據商業地產媒體CoStar報導，Santa Monica&Vermont Apartments是首個使用Measure ULA資金、實際完工的地面開發住宅項目。

Measure ULA是洛杉磯市選民於2022年通過，自2023年生效後，針對高價房產交易加徵額外稅率，因此被外界稱為「豪宅稅」。支持者認為，稅收可用於興建可負擔住房與協助遊民安置；反對者則批評，該政策增加大型房產交易成本，拖累商業地產投資。

儘管爭議不斷，CoStar指出，Measure ULA至今已累積超過11億美元收入，成為洛杉磯住房政策的重要財源之一。

目前洛杉磯公寓平均租金約高於全美平均32%，住房可負擔問題依舊嚴峻，而Metro也計畫在2031年前，於公共土地上完成1萬個住宅單位。