全美前10最難負擔都會區9個在加州 聖荷西、舊金山居前二

消費者評論網站ConsumerAffairs最新數據顯示，購屋族在舊金山若想輕鬆負擔房貸，年收入至少須達到35萬8090美元。圖為舊金山市景。(美聯社)

舊金山 觀察家報報導，舊金山房地產市場在高收入買家的強勁需求推升下，房價持續飆漲，依舊穩坐全美最昂貴房市之一的寶座。

根據消費者評論網站ConsumerAffairs最新公布的數據顯示，購屋族在舊金山若想輕鬆負擔房貸，年收入至少須達到35萬8090美元。

研究人員分析房地產網站Zillow2月份的數據後發現，舊金山的住宅銷售總價中位數已高達109萬美元。在受評的全美200個城市中，舊金山的房價名列前茅。

ConsumerAffairs指出，購屋族必須賺取比舊金山家庭年收入中位數（13萬5590美元）還要高出約164%的薪資，才買得起當地的房子。這也是舊金山連續第二年成為該報告中購屋收入門檻第二高的大都市。

該報告是依據放款機構常用的「28/36法則」進行推算。該法則建議，家庭每月用於住房的支出不應超過總收入的28%，而包含房貸在內的所有總債務支出則不應超過36%。

房市專家表示，雖然強勁的需求與稀缺的供給讓舊金山成為「居大不易」的昂貴城市，但對於富裕的買家而言，在此置產依然極具吸引力。

ConsumerAffairs媒體公關經理伊登斯（Dayna Edens）指出，舊金山「連續第二年蟬聯榜眼，切實反映出住房負擔能力危機的頑強與持久。」

伊登斯補充，儘管與去年同期相比，購屋族所需的月付房貸與年薪門檻略有下降，但「家庭實際收入與舒適購屋所需收入之間的鴻溝，依然巨大。」

報告顯示，全美購屋代價最高的城市為聖荷西 。當地居民年薪須達到50萬1012美元才買得起房，比舊金山還要高出將近14萬3000美元。值得注意的是，全美前十個最難負擔的都會區中，就有九個座落在加州 。

不過，市場狀況仍取決於購屋地點。該報告發現，全美購屋收入門檻最低的十個地區中，有九個位於美國南部和中西部，這些地方很可能會吸引想從東西兩岸遷出的民眾。

伊登斯表示，舊金山之所以能持續吸引特定買家，是因為這座城市能「提供住房之外的附加價值」。舊金山灣區為軟體工程師、律師和醫生等特定專業人士提供了極高的獲利潛力，且在人工智慧（AI）等新興產業中，就業機會也蓬勃發展。

此外，舊金山豐富的美食、社交生活機能，加上鄰近水岸、健行步道、茂密森林等自然環境，賦予了居民「在其他地方難以複製的生活風格」。伊登斯認為，對於高收入或雙薪家庭而言，進駐該市場的「長期價值，往往能超越前期投入的高昂成本」。