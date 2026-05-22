險因公園規費流產 山景城卡斯楚廣場公寓獲准興建

「卡斯楚廣場」(Castro Commons)公寓開發案效果圖，底層設有零售商鋪。（山景城市政府）

聖荷西 Spotlight新聞網報導，開發商計畫在山景城市中心重要門戶興建一座八層樓集合式住宅公寓的案子，先前因公園規費的法律糾紛差點胎死腹中，上周終於獲得市議會亮綠燈放行。

名為「卡斯楚廣場」(Castro Commons)的公寓建案位於Castro Street與El Camino Real的東北角，佔地將汰換現有的三棟商業地產和四棟住宅，並在一樓規劃近一萬平方呎的零售商業空間。

此次市議會投票 通過前，市府與開發商GPR Ventures曾對應收取的公園規費金額產生重大分歧。根據4月23日簽署的和解協議，市府原計畫向GPR Ventures收取約290萬美元，但作為該建案批准的附帶條件，最終將費用調降至200萬美元。

作為和解協議的一環，市議會也批准以420萬美元的價格，將位於Hope Street和Castro Street之間的Fairmont Avenue路段出售給開發商。根據市府幕僚報告，開發商計畫關閉該路段的汽車交通，將其改建為行人徒步區。

過去十年來，GPR Ventures一直設法在881 Castro Street興建「卡斯楚廣場」公寓建案。該計畫基地面積約1.4英畝，基地包含經常被用作抗議活動與其他集會的「門戶公園」（Gateway Park）。

市議會最終以四比二的票數通過這項包含140個住宅單元的公寓項目。

「卡斯楚廣場」建案獲得了市議員拉米雷斯（Ramirez）的讚賞。拉米雷斯表示，該建案提供了更多置產機會（包括可負擔住宅），符合市府的住房目標。在140個住宅單元中，有22個單元已預留給低收入和中度收入家庭。

此外，根據市府報告，該建案還包含兩層地下停車場，提供33個商業車位和167個住宅車位。米雷斯認為這些車位是一大資產，因為根據州法律，開發商除了必須提供33個法定的商業車位外，本可以選擇不提供其餘的住宅車位。