NBA球星柯瑞前灣區住宅多次易主 1050萬再上市

金州勇士隊柯瑞自2017年以來，一直是全聯盟薪資最高的球員。他早在2016年購入的一座東灣豪宅，幾經易主後，現開價1050萬美元出售。（美聯社）

舊金山SFGATE新聞網報導，金州勇士隊傳奇球星史蒂芬·柯瑞 （Steph Curry）自2017年以來一直穩坐全聯盟薪資最高的球員寶座。事實上，早在成為聯盟最高薪球員之前，柯瑞的生活就已極其奢華。最好的證明莫過於他曾在2016年購入、位於阿拉莫史蒂芬妮巷115號（115 Stephanie Lane）的壯闊豪宅。如今，這棟別墅再度重返市場，開價1050萬美元。

這座位於東灣的房產坐落在私人巷弄末端的門禁社區內，柯瑞於十年前以580萬美元購得。主建築占地9585平方呎，內部設有五間臥室、五間全套衛浴及三間半套衛浴。然而，真正讓這座莊園脫穎而出的，是其宛如世外桃源的戶外景觀。

莊園內種植了超過50棵紅杉、30棵義大利柏樹，以及從義大利進口的橄欖樹、櫻桃樹、蘋果樹與各式色彩繽紛的玫瑰花叢。這片充滿森林氣息的庭園中，點綴著噴泉與多處休憩區，包括遮陽休息室以及可容納十人的營火座區。

為了滿足戶外娛樂需求，園內配置了高爾夫果嶺、大型泳池與無邊際SPA池、大型兒童遊戲屋。

當勇士隊的主場還在屋崙時，柯瑞以此為家。隨後球隊遷往舊金山的摩根大通中心，他也跟著搬到灣區 半島區。

柯瑞於2019年1月以630萬美元售出這棟阿拉莫別墅，隨即在阿賽頓以3100萬美元買下一座更奢華的宮殿級豪宅。

這棟阿拉莫房產此後多次易主：2022年8月以830萬美元成交，身價大漲200萬美元，現在以1050萬美元再度求售。