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房貸利率持平 通膨再升溫、降息預期減

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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5月11日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.125%。(佳信貸款-劉...
5月11日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.125%。(佳信貸款-劉豔秋提供)

5月11日當周，美國房貸利率與上周相比，除20年期固定房貸利率降至5.875%外，其餘主要貸款利率均維持不變。最新公布的通膨、企業信心與房市數據顯示，美國經濟仍面臨物價壓力，高利率環境短期內恐持續存在，市場觀望氣氛濃厚。

美國勞工統計局（BLS）公布的4月消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI），美國4月整體CPI年增率升至3.8%，高於3月的3.3%；月增率則達0.6%。核心CPI（扣除食品與能源）年增2.8%，月增0.4%。

數據顯示，能源價格仍是推升通膨的主要原因。4月能源價格年增17.9%，其中汽油價格年增高達28.4%；食品價格年增3.2%，外食價格年增3.6%。路透分析指出，最新CPI數據高於市場預期後，美債殖利率上升，投資人普遍預期Fed將維持利率不變更長時間。

全美獨立企業聯盟（NFIB）公布的4月小型企業樂觀指數（Small Business Optimism Index）則微升0.1點至95.9，但仍低於歷史平均值98，顯示美國小型企業對經濟前景依舊保守。市場原先預期該指數可升至96.1。

房市方面，全美房地產經紀人協會（NAR）最新公布的4月成屋銷售（Existing Home Sales）數據顯示，美國4月成屋銷售經季節調整後年率為402萬戶，較3月僅增加0.2%，低於市場預期的405萬戶，顯示春季房市動能依然疲弱。

市場普遍預期，若能源價格持續高企、通膨居高不下，Fed可能延後降息時程，房貸利率短期內恐難明顯回落。

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