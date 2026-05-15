買房壓力大、租也不甘心…加州人找房陷兩難 洛杉磯最明顯

加州尋找新住房的民眾，同時搜尋購屋與租屋選項的比率，約為全美平均的1.3倍。（示意圖取自Pexels網站）

根據房地產網站Zillow最新統計，加州 尋找新住房的民眾，同時搜尋購屋與租屋選項的比率，約為全美平均的1.3倍；顯示加州民眾不得不以更靈活方式，「雙軌並行」尋求住房。

Zillow分析2026年2月全美50個大型都會區的用戶搜尋行為，並以全國作為比較基準，加州六大都會區平均有9.6%的用戶同時瀏覽購屋與租屋資訊，高於全美平均的7.6%。

從區域來看，加州的「雙軌找房」現象明顯集中在沿海地區。其中，洛杉磯 –橙縣都會區最高，達12%；聖地牙哥縣以10.8%居次；舊金山為10.1%排名第三；聖荷西則為9%，排名第五。

相較之下，兩個內陸地區則低於全國平均。被視為相對「可負擔購屋地區」的沙加緬度為7.2%（排名第14），內陸帝國僅6.1%（排名第31）。

Zillow指出，這種同時搜尋租屋與購屋的行為，主要反映民眾進行價格比較。在加州，由於整體住房成本壓力極高，消費者往往必須放寬選擇範圍，在租與買之間反覆權衡。

以租買成本差距來看，Zillow比較租金 與購屋每月成本（包括房貸、稅金、保險及維護費）後發現，加州六大都會區的租客平均每月可比購屋者節省191美元，而全美平均為193美元，差距相當有限。

洛杉磯–橙縣地區雙軌搜尋比率最高，主要與租買成本差距有限有關。根據數據，當地租屋平均每月僅比購屋節省203美元，在全美50個都會區中排名第22，屬於中段水準。由於租與買之間的費用差距不大，難以形成明顯誘因，使不少民眾在兩種選擇之間難以取捨，同時搜尋租屋與購屋選項。

而在灣區，舊金山租屋相較購屋僅能每月節省38美元，為全美最低；聖荷西則為67美元，為全美第二低，顯示當地租買成本幾乎持平，民眾選擇空間更為有限。

整體而言，加州民眾同時搜尋租屋與購屋的行為，反映出居住選擇日益複雜化。當租與買之間難以形成明確優勢時，消費者只能透過「雙軌並行」方式，尋找最符合自身財務條件的落腳點。