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低耗能全屋風扇 迅速為住家降溫

編譯廖宜怡／綜合報導
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專家指出，低耗能的全屋風扇可在炎熱天氣裡迅速為住家降溫並節省金錢。（取自美國能源...
專家指出，低耗能的全屋風扇可在炎熱天氣裡迅速為住家降溫並節省金錢。（取自美國能源部網站）

加州氣溫上升，居民的電費帳單金額也會跟著上升。加州電價之高在全美名列前茅，家庭夏季使用空調的每月開銷動輒就高達數百美元。

不過，與其使用空調降溫，民眾其實還有另一個較經濟實惠的選擇：全屋風扇（whole house fan）。

舊金山紀事報表示，全屋風扇不是什麼新技術，它只會做一件事，但做得非常出色，那就是將室內熱空氣抽出，同時吸入室外較涼的空氣。

北灣冷暖空調公司Ongaro & Sons的經理狄馬斯（Jason Dimas）說：「你只需打開幾扇窗，然後啟動全屋風扇，它就會將室外涼爽的空氣吸進屋內，並將熱氣從閣樓排出。」

這個系統通常安裝於天花板內，在像加州白天炎熱、夜晚涼爽的地區最能發揮作用。

家住中半島佛斯特市（Foster City）的巴布蒂（Robert Barbutti）對他們安裝的全屋風扇讚不絕口，甚至特別拍攝了一段YouTube影片來介紹它。他將鏡頭對準家中一個不起眼的通風口說：「這就是全屋風扇，它將徹底改變你的居家生活。」

巴布蒂大約是在六年前安裝這部全屋風扇，每當酷熱讓二樓臥室變得讓人難以忍受時，他就會使用它。他說：「我能明顯感覺到熱氣真的是往上跑的。當你準備上床睡覺，卻因為屋裡太熱根本睡不著。這時只要打開全屋風扇，就能感受到涼風拂過。」

紀事報指出，與空調系統或熱泵相比，全屋風扇能以相對較低的能源消耗量迅速為房屋降溫。此外，這類風扇配有百葉窗，不使用時可緊密閉合，從而防止室內暖氣在寒冷天氣裡流失。

不過，全屋風扇有其缺點，例如無法過濾吸入的空氣，因此，任何室外污染物都會被吸內室內。皮斯塔奇尼稱，她不建議居住在高速公路方圓半哩內的住家或患有過敏症的人使用這類風扇。

另一個缺點是噪音。狄馬斯表示，基本型全屋風扇的噪音很大，會發出類似飛機螺旋槳的嗡嗡聲。

戴維斯加大西部冷卻效率中心（Western Cooling Efficiency Center）助理教授皮斯塔奇尼（Theresa Pistochini）表示，如果經常使用，全屋風扇的效率會更大，因為此舉能防止整個房屋結構吸收熱量，從而縮短降溫的時間。

皮斯塔奇尼表示，與空調相比，全屋風扇能顯著節省能源，約可節省30%的空調耗能量。

舊金山 加州

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