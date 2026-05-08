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AI進入南加州房地產業 改變交易模式

記者啟鉻／洛杉磯報導
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南加房地產市場各個環節正在受到AI衝擊，改變房地產交易模式。（記者啟鉻／攝影）
南加房地產市場各個環節正在受到AI衝擊，改變房地產交易模式。（記者啟鉻／攝影）

隨著人工智慧(AI)技術快速發展，AI正逐步改變房地產交易模式。華人地產專家朱曉暉認為，人工智能雖然讓資訊查詢、整合更方便，但仍存在內容欠準確及需要查證的必要。而且應有法規對AI在地產行業的使用進行管控。

據The Press-Enterprise專題報導，橙縣的CrossCountry Mortgage貸款專員馬佐(JJ Mazzo)表示，他能透過AI程式「Mortgage Coach」在數分鐘內精準匹配客戶需求的房貸方案。這款AI軟體能對不同貸款選項進行並排比較，突顯利息支出、稅務優惠及費用估算，並透過互動式圖表、表格及影片解說，將複雜的房貸程序清楚呈現給客戶。過去，他的公司需要手動整理大量貸款選項，效率遠不及AI工具。

房地產經紀人也正利用AI拓展市場觸及範圍。爾灣的房地產經紀Paul Young表示，一款名為「Handwrytten」的AI機器人，能手寫數百張潛在客戶卡片，用於聯繫可能出售房屋的屋主。Young說：「我一天最多只能寫10張卡片，這個服務沒有上限，可以盡可能地擴大規模。」而在使用後，他的客戶回應率增加三倍。

朱曉暉指出，使用AI查詢地產開發法規及各種資訊，成為他日常必做內容，但目前AI所提供的內容，可能存在不準確問題，需進一步查證。同時，他認為，由於AI的衝擊，包括房地產在內的許多行業，都會出現一段混亂時期，應出台法規管控AI。

南加大(USC)商學助理教授Davide Proserpio指出，房源網站Zillow和Redfin採用的AI技術，能幫助消費者更精準找到符合需求的房產。但他也提醒，由於大型語言模型訓練所用的資料，可能包含偏見資訊，過度依賴AI建議作決策存在風險。研究顯示，少數族裔可能因AI工具訓練數據的偏見，而在房貸申請中遭受歧視或被拒。

自2025年10月起，加州民權部門(California Civil Rights Department)已實施新規，防止AI工具在就業和房屋領域造成歧視。州政府指出，如果AI自動決策系統基於受保護特徵(如性別、種族或身心障礙)，對申請人或員工造成傷害，即可能違反州法。Proserpio表示，這些技術是否能真正消除偏見，仍是一個未解之謎。

另一方面，AI工具也可能帶來人際分歧，延緩房地產合約的進行。洛杉磯房地產經紀人兼教練Paul Figueiredo指出，房地產行業本質是高度社交，即使AI技術深度嵌入客戶與合作夥伴互動，「人類」仍不可或缺。買家、賣家和經紀人經常向ChatGPT查詢價格，但不同回答可能互相矛盾，甚至導致交易流產。

隨著人工智慧（AI）技術快速發展，AI正逐步滲透南加州房地產產業，正在改變房地產...
隨著人工智慧（AI）技術快速發展，AI正逐步滲透南加州房地產產業，正在改變房地產交易模式。（取自unsplash）

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