AI產業催熱舊金山房市 9房屋溢價超過200萬元成交

受惠於灣區AI產業的爆發性成長，舊金山房地產市場正陷入瘋狂，呈現「低庫存、高競爭」的極端現象。示意圖。(取自123RF)

KTVU FOX 2新聞網報導，舊金山房地產 市場正陷入瘋狂。受惠於灣區AI產業的爆發性成長，當地的搶標大戰已將成交價推升至高出掛牌價的30%到50%。專家指出，這波漲勢背後的關鍵動力正是這股AI熱潮。

根據房貸數據分析師的資料，今年4月舊金山約有88.3%的房屋成交價均高於開價，部分豪宅的最終成交金額甚至比掛牌價高出數百萬美元。

在舊金山，購屋夢正演變成一場艱難的戰役。房地產專家與受挫的買家一致認為，當前市場呈現「低庫存、高競爭」的極端現象，尤其是在最受歡迎的精華區。

目前的房地產策略通常是故意壓低標價以引發「瘋搶」。房地產經紀麥克納利（Olivia McNally）最近在第44大道列出一棟三房兩衛的物件，開價140萬美元。而就在一周前，她剛成交了一處位於Lakeshore附近的房產，最終成交價比開價高出整整80萬美元。

麥克納利將這波激增歸功於AI產業的地區性成長：「今年我們特別感受到AI熱潮帶來的趨勢。但這股力道能持續多久？這就是那個價值連城的難題了。」

根據Sacramento Appraisal房地產分析師倫德奎斯特（Ryan Lundquist）的報告，今年初已有51棟房屋以超過原價100萬美元的金額成交，更有9棟房屋的溢價超過200萬美元。

市場的流動速度同樣驚人，房屋平均待售天數僅20天，多數在兩周內便售出。即使是曾發生過悲劇命案的汙點房產（如去年在Westwood Highlands發生一家四口慘案的獨立屋），在當前狂熱下，也能在短短4天內有買主鎖定、不到一個月以溢價70萬美元完成交易。

倫德奎斯特觀察到，目前的交易流程是為了「速度」而設計的。賣方會預先提供房屋檢驗報告，要求買家在14天內提交最高報價，並誘導買家放棄所有附帶條件以增加競爭力。

儘管目前房貸利率維持在6%左右的高檔，但市場尚無降溫跡象。對於渴望留在這座城市的家庭而言，現實依然殘酷：想要拿到門鑰匙，就必須做好戰鬥的準備。