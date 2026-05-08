麗城島頂級豪宅 5000萬天價掛牌震撼市場

位於Crest Road 20號的莊園座落在Belvedere Island最高處，擁有360度的全景視角，足以讓任何資深灣區居民為之屏息。（谷歌地圖）

沙加緬度蜂報報導，北加州 馬連縣房地產 市場出現破紀錄物件。一棟位於麗城島（Belvedere Island）最高處、座落在無底巷（cul-de-sac）盡頭的頂級豪宅正式掛牌，以5000萬美元的當地天價震撼市場，即便是在灣區 的豪宅圈中，此價格亦屬極其罕見。

這棟位於Crest Road 20號的莊園建於1967年，室內面積達9170平方呎，共有三層空間，包含八間臥室與11間衛浴，並附帶一間設備齊全的獨立公寓。莊園佔地近一英畝，橫跨兩塊相連地塊，設施包含泳池、運動場以及可容納12輛車以上的停車空間。

該物業最受矚目的特點莫過於其地理位置。從Crest Road的頂峰俯瞰，視野從海灣大橋橫跨整個舊金山天際線，延伸至金門大橋，再轉向蘇沙利度與塔瑪佩斯山。這種360度的全景視角，足以讓任何資深灣區居民為之屏息。

Compass房地產經紀人史密斯（Bill Smith）表示，這棟房屋的低調力量是刻意設計的：「這是我經手過最特別的房產之一。它的建築風格含蓄內斂，旨在不干擾島頂那無與倫比的景觀。對於希望與世隔絕、遠離塵囂的買家來說，這裡的隱私性是至高無上的。」

麗城島自一個世紀前便以老錢與低調奢華聞名，最初是19世紀末舊金山權貴的避暑勝地。而這棟位於島巔的豪宅更具備不凡的建築血統，由已故建築大師、美國建築師協會（AIA）金獎得主沃斯特（William Wurster）親手設計。

從街道望去，房屋外觀平實冷靜，但踏入室內後，大片弧形玻璃牆將水景與標誌性大橋全景引入客廳，營造出一種既安全又與世隔絕的氛圍。

為了應對大型聚會需求，房屋內部設計寬敞通透且不顯突兀：

•頂級廚房：配備Sub-Zero、Wolf和Miele等頂尖品牌家電，並附有內含第二烹飪區的管家房。

•戶外景觀：由景觀大師丘奇（Thomas Church）規劃，包含階梯式露台、大型泳池、草坪及籃球場。

•便利交通：雖然充滿隱世感，但距離提布隆的水岸商店、餐廳及往返舊金山的渡輪碼頭僅幾分鐘路程。

這棟房屋在過去48年間一直是同一個家族的避暑莊園。史密斯說：「隨著家族成員世代增加，他們認為這棟房子已圓滿達成其使命，是時候翻開新篇章了。」

根據《華爾街日報》報導，馬連縣目前的最高成交紀錄是2015年以4750萬美元賣出的歷史建物「Locksley Hall」。