房貸利率升至6.125% 鮑爾：經濟前景不確定

5月4日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.125%。(佳信貸款-劉豔秋提供)

5月4日當周，美國房貸利率與上周相比全面上升，30年期固定房貸利率升至6.125%。在通膨壓力與經濟前景不確定性影響下，市場關注焦點集中於聯準會 （Fed）後續動向。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)近日表示，美國經濟前景「仍高度不確定」，並指出中東衝突進一步增加不確定性。他指出，短期內能源價格上升將推高整體通膨，至於對經濟的影響範圍與持續時間仍不明確」。

在此背景下，市場對利率走向的預期出現調整。年初原先預期，在通膨回落與就業成長趨緩下，聯準會將於2026年至少降息 兩次，期貨市場亦一度押注4月前至少降息1次、年底前至少降息2次；然而目前情況未如預期，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）已連續三次會議維持基準利率不變。

經濟數據方面，房市與服務業表現成為市場觀察重點。人口普查局(Census Bureau)公布，3月新屋銷售年化為68.2萬戶，較前月增加7.4%，較去年同期增加3.3%；當月新屋庫存約為48.1萬戶，相當於約8.5個月供給水準；房價中位價約為38.74萬美元，較去年同期出現下滑。

服務業方面，美國供應管理協會（ISM）服務業指數顯示，4月指數為53.6，低於前值54.0，但仍高於50的擴張門檻。上述數據顯示，房市與服務業表現不一，服務業仍維持擴張，但成長速度有所放緩，物價壓力仍在。