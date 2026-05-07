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洛市中心辦公大樓轉型 改建512戶可負擔住宅

洛杉磯訊
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洛杉磯世貿中心大樓及停車場。（谷歌地圖）
洛杉磯世貿中心大樓及停車場。（谷歌地圖）

洛杉磯市中心再現大型辦公轉住宅案例。位於洛杉磯市中心核心地段、地址350 South Figueroa Street的世界貿易中心（World Trade Center）辦公大樓，將由Jamison Services改建為512戶住宅單位，且全部為受限制的可負擔住房，成為市府推動「辦公轉住宅」政策的重要指標項目。

該物業位於DTLA核心的Bunker Hill商業區，占據Figueroa Street、Third Street、Fourth Street與Flower Street之間完整街廓，總樓面積接近40萬平方英尺。建築約於1970年代落成，為約10層樓辦公結構，基地面積約3.68英畝，屬於當地少見的大型整街區開發用地。

洛市市長貝斯（Karen Bass）日前在項目現場表示，該開發案代表洛杉磯正試圖「擺脫過去數十年限制住房生產的既有模式」。她指出，疫情後遠距與混合辦公普及，使大量辦公空間閒置，也為轉型為住宅創造機會。她強調，透過政策調整，可釋放數萬個潛在住宅單位，且相較新建案，改造開發通常更快速、成本更低。

此次轉型的政策基礎，來自市府近期擴大的「適應性再利用條例」。該條例最早於1999年推出，曾帶動DTLA早期住宅轉型，但適用範圍有限。新制已於今年2月生效，將適用範圍擴大至全市，並允許屋齡15年以上建築可直接轉換用途，大幅簡化審批流程。規畫單位估計，新制度可望帶動超過4萬3000戶住宅供給。

Jamison Services為起家於韓國城的開發商，長期專注洛杉磯都市更新與再利用項目，過去10年已在韓國城與市中心完成超過10棟建築轉住宅開發，此次世界貿易中心案為其持續布局的一部分。此外，該公司今年稍早也啟動另一項洛市中心轉換案，計畫將位於1055 West Seventh Street的一棟33層辦公大樓改建為686戶住宅。

值得注意的是，該基地原本並非規畫採用改建模式。開發商過去曾提出拆除部分既有結構、興建一棟41層住宅塔樓的方案，規畫約570戶住宅、建築高度約480英尺，並配置公共設施與停車空間。但隨著疫情後市場環境變化，以及市府政策轉向，最終改為保留既有建築並進行內部改造。

城市規畫文件顯示，該地塊總開發潛力可達約92萬平方英尺，屬於Bunker Hill特定計畫區內的重要再開發資產。此次改建方案，亦被視為在高利率與辦公需求轉弱背景下，開發商調整策略的具體案例。

市府表示，推動辦公轉住宅不僅有助於增加住房供給，也可改善市中心辦公空置問題，並帶動區域經濟活動。隨著政策逐步鬆綁與更多類似項目啟動，洛市中心未來土地使用結構，可能進一步轉向以居住為主。

位於350 South Figueroa Street的辦公大樓，將改建為512...
位於350 South Figueroa Street的辦公大樓，將改建為512戶住宅單位。（谷歌地圖）

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