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已故傳奇音樂人箭頭湖豪宅掛牌 要價659萬元

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
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聖伯納汀諾縣山區箭頭湖的一處奢華湖濱莊園近日掛牌，訂價659萬5000美元。這座...
聖伯納汀諾縣山區箭頭湖的一處奢華湖濱莊園近日掛牌，訂價659萬5000美元。這座宅邸曾由已故傳奇音樂人威爾森（Brian Wilson）持有，其獨特的歷史背景與優雅設計吸引了市場關注。（取自谷歌地圖）

位於加州聖伯納汀諾縣山區箭頭湖（Lake Arrowhead）的一處奢華湖濱莊園近日掛牌，售價659萬5000美元。這座宅邸曾由已故傳奇音樂人、搖滾樂隊「海灘男孩」（The Beach Boys）靈魂人物威爾森（Brian Wilson）持有，其獨特的歷史背景與優雅設計吸引了市場高度關注。

據The Press-Enterprise報導，這棟建築面積約4526平方呎的豪華度假屋依山而建，採用下坡式結構，將地勢優勢發揮得淋漓盡致。房源由Pacific Sotheby's International Realty代理，其設計風格被形容為融合了Nantucket海濱風情」與好萊塢電影「愛你在心口難開」（Something's Gotta Give）式的悠閒優雅，營造出一種充滿鬆弛感的度假氛圍。

文中所指Nantucket海濱風情，代表美國海岸地區的高雅度假生活，以灰色雪松木瓦房屋、鵝卵石街道、白鯨捕鯨歷史、迷人燈塔與自然海灘為核心。這種美學強調簡約、經典航海風格，營造出悠閒、精緻且帶有歷史底蘊的高端海岸生活氛圍。

這幢豪宅室內裝潢以明亮通透為主軸，大量落地窗將湖光山色引入室內。高挑的天花板、純白牆面與溫潤木地板交織出簡潔現代的質感，多層樓梯結構則賦予空間豐富的層次感。主生活區採用開放式布局，寬敞的客、餐廳與廚房相連。廚房配備頂級石英石台面、步入式儲物間及高端廚電，兼具設計美學與烹飪機能。

豪宅底層規畫為完整的娛樂空間，包含酒吧區、家庭活動室與遊戲室。特別設計的四張嵌入式雙層床位，讓此處成為家庭聚會或招待友人的絕佳場所。主臥享有私人觀景露台與壁爐，步入式衣帽間更貼心設置了咖啡吧。浴室配備可俯瞰湖景的浴缸，讓沐浴成為極致享受。

整棟住宅經由精心翻新，配備電梯及多處室內外壁爐。除了室內的豪華設施，住戶可直通湖面並擁有私人碼頭，周邊環繞著原始自然景觀與蜿蜒的社區步道。

該物業在市場上的表現相當活躍，曾多次掛牌與調整價格。2025年9月曾一度開價近900萬美元，隨後調整為目前的659萬5000美元。掛牌經紀人為塞麗琪（Leslie Selich）。

根據聖伯納汀諾縣紀錄，威爾森夫婦於2012年以210萬美元購入此處，並於2019年以285萬美元售予現任業主。據悉，現任業主為美國報業大亨William Randolph Hearst家族後裔，透過信托持有。

報導稱，威爾森曾於箭頭湖度假區擁有兩處物業，此宅邸為其後期升級購入的更大空間。威爾森於2025年6月辭世，享年82歲。其摯愛的妻子Melinda則於2024年初先行離開，享年77歲。這棟充滿故事的湖濱豪宅，如今正靜候下一位主人續寫傳奇。

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