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OpenAI誕生地 舊金山公寓開價150萬元上市

編譯組／綜合報導
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奧特曼與布羅克曼聯手創立OpenAI的舊金山公寓外觀，該公寓位於舊金山米慎區21...
奧特曼與布羅克曼聯手創立OpenAI的舊金山公寓外觀，該公寓位於舊金山米慎區21街2977A號。（Google Map）

SF Gate新聞網報導，科技史上的重要地標正式插牌求售。曾見證奧特曼（Sam Altman）與布羅克曼（Greg Brockman）聯手創立OpenAI的舊金山公寓，近期以154萬5000美元的價格進入房地產市場。

這處位於米慎區21街2977A號的房產，是一棟兩層樓的維多利亞式公寓。雖然周邊街區平凡無奇，但這裡卻是全球人工智慧風暴的起點。當時，布羅克曼租下此處作為住所，在OpenAI搬遷至正式總部前，這裡的客廳就是這家開發出ChatGPT的科技巨頭最初的「辦公室」。

負責此案的房仲雷（Shane Ray）表示，這間公寓空間約1800平方呎，3房2衛，並有挑高的天花板、白橡木地板及全面翻新的現代化內裝，主臥室附帶私人露台，可俯瞰共享花園。

除了作為科技聖地的歷史地位，該建築外牆近期也被選為電影《Artificial》的取景地。這部由《挑戰者》導演瓜達尼諾（Luca Guadagnino）執導的傳記電影，詳述了2023年奧特曼遭董事會解雇又回任的動盪過程，並由加菲爾德（Andrew Garfield）飾演奧特曼。

雖然Facebook共同創辦人莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）曾公開澄清Facebook是在哈佛宿舍創立的，並指責房東吹噓歷史，但OpenAI的這處公寓顯然擁有更具體的「辦公事實」。

對於想要親身感受這間改變世界運行的客廳，或想擁有這段科技歷史的買家，該房產於4月19日及4月21日開放預約參觀。

灣區「創業聖地」名錄 資料來源：SF Gate 編譯組／製表
灣區「創業聖地」名錄 資料來源：SF Gate 編譯組／製表

奧特曼 ChatGPT 舊金山

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