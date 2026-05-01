房貸利率能否重返6%？停火與通膨成關鍵變數

4月27日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.990%。(佳信貸款-劉豔秋提供)

4月27日當周，美國房貸利率 與上周相比全面上升，30年期固定房貸利率升至5.990%。

展望5月，市場普遍預期房貸利率將維持區間震盪走勢。多數專家認為，30年期固定房貸利率可能在6.2%至6.4%之間波動，整體維持在低至中段6%區間。不過，也有業界人士指出，在目前利率環境仍存在不確定性的情況下，即使短期出現回落，利率仍可能再度上行，甚至接近6.5%水準。

在總體經濟面，消費者信心數據呈現分歧。美國商業研究機構經濟評議會（The Conference Board）公布，4月消費者信心指數升至92.8，高於3月的92.2，為今年以來新高。該機構指出，調查期間適逢美國與伊朗衝突出現為期兩周的暫時停火，且隨後延長，帶動民眾對經濟前景的短期信心回升，尤其在就業市場與薪資成長方面的預期有所改善，成為支撐信心的主要因素。

與此同時，密西根大學消費者信心指數（University of Michigan Consumer Sentiment Index）則維持在歷史低點，顯示另一項消費者調查結果仍偏向保守。該指數主要受到美國與伊朗衝突影響，民眾對未來經濟環境的不確定性感到憂慮。兩項指標走勢出現背離，也反映當前經濟環境中，消費者情緒仍處於拉鋸狀態。

市場關注的另一焦點在於政策面與國際局勢變化。由於5月並無聯準會（Fed）利率會議，短期內貨幣政策對利率的直接影響有限。在此情況下，通膨數據、就業報告以及能源價格走勢，將成為影響市場預期的主要因素。

此外，美國與伊朗之間的停火進展亦被視為關鍵變數之一。若停火協議持續，有助於緩解能源價格壓力，進而影響通膨預期與公債殖利率走勢；反之，則可能推升市場不確定性，對利率形成上行壓力。