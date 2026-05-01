金山「隱密階梯」最高處樹屋掛牌 售價不到90萬

「樹屋」（The Tree House）掛牌價為89萬9000美元，坐落於舊金山的雙峰山社區。（Open Homes Photography供圖）

realtor.com新聞網報導，在舊金山 ，想要以低於100萬美元的價格買到一棟優雅的獨棟住宅極為罕見；若這顆「滄海遺珠」還坐落在頂級地段，並擁有橫跨市區直達海濱的360度全景視野，那更是難上加難。

這處被房地產 市場稱為「一期一會」的物件，正坐落於舊金山的雙峰山社區。這棟經過精美翻新的迷人小木屋掛牌價為89萬9000美元，比目前舊金山住宅掛牌價中位數119萬美元足足低了近30萬美元。

這棟被暱稱為「樹屋」（The Tree House）的住宅採1房1衛格局，坐落於山頂地塊，旁邊即舊金山著名的「隱密階梯」之一—鐵谷階梯（Iron Valley Stairway），擁有令人驚嘆的景觀與極佳的隱私性。負責此案的房仲強森（Leah Johnson）指出，這棟房子是「道地舊金山人」居住體驗的縮影。

樹屋建於1913年，建築面積約818平方呎。保留了挑高天花板、扇形外牆飾邊與窗台花箱等古典細節。內部已全面翻新，包含木紋地板、全新廚房及水療風浴室。房仲表示，要在這個價位找到一棟「無需翻修、即可入住」的獨棟房產，在舊金山簡直是天方夜譚。

賣家已持有此房產長達22年，雖然因搬遷至洛杉磯 而心痛割愛，但其長年的悉心維護讓這間原本粗獷的小木屋轉變為精緻的現代居所。

在剛過去的周末看房活動中，現場人潮湧動。強森透露，許多潛在買家原先只考慮購買康斗，因為他們認為在舊金山根本不可能買得起獨棟別墅。「那些原本以為預算只能買公寓的人驚呼：『哇，我竟然能擁有一個完全獨立、私密且屬於自己的房子。』而且它不到1000平方呎，維護起來也不會像大工程一樣累人。」

儘管「樹屋」沒有私人車庫或多餘臥室，但其地段優勢彌補了一切。它位於雙峰山，卻鄰近卡斯楚區、科爾谷及諾伊谷的交會處，環境清幽，周邊佈滿坡道、微型公園與小徑。

在交通上，僅需幾分鐘內可上高速公路，大眾運輸亦近在咫尺。另外，仲介特別強調，宣傳照中的紫藍色晚霞絕無修圖，「景觀非常壯麗，讓人感覺與舊金山合而為一。」

由於房屋對面即是學校，仲介笑稱若能吸引老師入主將會非常溫馨。這處獨一無二的房產，無疑為追求獨特生活風格的買家提供了一個入住舊金山傳奇地標的絕佳機會。