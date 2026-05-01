麗浪多灘市教堂土地 將建43戶住宅 含可負擔住房單位

麗浪多灘市（Redondo Beach）預計在一處天主教教堂所屬的部分土地上，興建43戶待售住宅。（麗浪多灘市府官網）

橙縣 知名開發商City Ventures計畫在麗浪多灘市（Redondo Beach）一處精華地段進行住宅開發案。該計畫預計在一處天主教教堂所屬的部分土地上，興建43戶待售住宅，為當地緊俏的房市注入新供給。

本案位於Pacific Coast Highway與Vincent Street轉角（122–126 North Pacific Coast Highway），由建築事務所KTGY操刀設計。與傳統大型集合住宅不同，開發商採納了「校園式」布局，以內部中庭作為核心空間，而非單一龐大的建築體。

規畫內容顯示，基地內將設置八棟住宅建築，沿私人車道與開放空間分布，中間的共享庭院將作為整體社區的主要組織核心。據了解，整個基地的設計會順應地形，從Pacific Coast Highway向內逐步退台式調整。

這種設計手法不僅讓街道立面更具層次感，減少對周邊環境的視覺壓迫，更透過內部私人車道與綠帶的交織，營造出靜謐的社區氛圍。

設計亮點之一在於對地形高低差的巧妙運用。建築群從Pacific Coast Highway向內採取「退台式」配置，順應地勢起伏調整建築高度。在地勢較低處，底層設定為車庫與出入口，起居空間與臥室則安排於上層，既提升了住戶的視野，也確保了面向街道的私密性。而內部中庭與車道作為不同建築群間的緩衝空間，有效協調了地形變化帶來的空間落差。

社區核心規畫了一處約3210平方呎的中央綠色開放空間，作為居民日常互動的主要場所。此外，布局中還分散設置了多個小型休憩點，提升社區整體的便利性。

總戶數中包含三戶保留給中低收入家庭的可負擔單位。全案也規畫了多個無障礙住宅單位（Accessible units），確保不同族群的居住需求皆能獲得滿足。

此案在維持麗浪多灘市具代表性的Pacific Coast Highway沿線景觀之餘，成功透過高密度的精緻規畫平衡了開發需求與居住品質。據悉，該開發案已於2025年2月20日獲得規畫委員會（Planning Commission）批准。