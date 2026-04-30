巴沙迪那展示屋Baldwin Oaks Estate 百年莊園揭歷史面紗

Baldwin Oaks Estate佔地近兩英畝，是亞凱迪亞市最具傳奇色彩與歷史價值的私人宅邸之一。 (記者朱敏梓/攝影）

今年第61屆「巴沙迪那展示屋」（Pasadena Showcase House of Design），選址亞凱迪亞市的歷史名宅Baldwin Oaks Estate。該莊園占地近兩英畝，坐落於橡樹環繞的靜謐環境中，被視為當地最具傳奇色彩與歷史價值的私人宅邸之一。這座建於1907年的木瓦風格建築，不僅見證加州 逾百年的發展軌跡，更承載一個影響深遠的家族故事——來自加州拓荒時代的重要人物Elias "Lucky" Baldwin，以及其長女Clara Baldwin Stocker的傳奇人生。

Baldwin家族在南加州歷史上具有舉足輕重地位。被稱為「Lucky」的Elias Baldwin，是19世紀加州最具影響力的地產開發者之一，其遠見與投資推動了亞凱迪亞及周邊地區的早期發展。他不僅建立龐大的土地版圖，也逐步塑造當地經濟與社區樣貌，為城市發展奠定基礎。這份財富與影響力最終傳承給其女Clara Baldwin Stocker，使其得以在20世紀初過上極為奢華的生活。

庭園內設有涼亭供人休憩，另有戶外廚房與游泳池。 (記者朱敏梓/攝影）

Baldwin Oaks Estate已有上百年歷史，圖為其外觀圖。(圖片取自巴沙迪那展示屋官網）

Clara Baldwin Stocker以奢華、張揚的個人風格聞名，因長年佩戴鑽石珠寶而被稱為「鑽石公主」。她在Baldwin Oaks Estate舉辦的宴會，極盡盛大與講究，吸引當時名流、運動員與社會菁英齊聚，逐漸成為亞凱迪亞流傳至今的地方傳奇。這些宴會不僅展現個人財富，也象徵當時南加州上流社會的社交文化與生活方式。

走進這座宅邸，彷彿踏入一段被完整保存的歷史。建築隱身於樹蔭之下，圓形車道勾勒出莊園氣勢，環繞式門廊與精緻石材細節，進一步彰顯其建築價值。此宅建於美國工藝美術運動鼎盛時期，外牆鋪滿雪松木瓦，多重交錯的山牆屋頂線條靈動，寬敞門廊為當年社交與休憩而設，搭配在地石材，展現早期加州建築與自然環境的融合。

室內空間同樣氣勢非凡。進門即見寬敞門廳與橡木主樓梯，展現20世紀初手工工藝的溫潤質感。整體一樓空間以橡木樑與手工木作裝飾為主軸，散發歷久彌新的優雅氛圍。包括寬敞的會客廳、書房、家庭起居室、正式餐廳與娛樂空間，皆曾是Clara舉辦盛大宴會的主要場所；廚房、儲藏室、洗衣房與工作區域則保留當年生活機能細節，呈現一位追求奢華與舒適並重的女主人日常。

二樓則為更具私密性的生活空間，共設有五間寬敞臥室，部分房間配有壁爐與獨立衛浴。深窗設計引入充足自然光線，映照出建築比例之優雅與細節之精緻，使這座百年老宅至今仍保有原始魅力與結構完整性。

走出屋外，高聳的松樹、樟樹、棕櫚與橡樹交錯，營造出寧靜而開闊的景觀；玫瑰花園與果樹區，則延續昔日自給自足的生活樣貌。庭園內設有涼亭供人休憩，另有戶外廚房與游泳池，並配備更衣室及池畔設施，重現Clara當年舉辦多日宴會的場景。當時賓客在加州陽光下流連往返，展現上流社會的奢華風華。

如今，Baldwin Oaks Estate以「巴沙迪那展示屋」的身分對外開放，讓公眾得以近距離感受這段歷史。參觀這座宅邸，不僅是欣賞一棟建築，更是走進加州發展史的一頁——從拓荒者的雄心，到上流社會的奢華，再到當代對歷史保存的重視。