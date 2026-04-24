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房貸利率小幅回落 美伊局勢轉趨緩和但後市仍存變數

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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4月20日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。(佳信貸款-劉...
4月20日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。(佳信貸款-劉豔秋提供)

4月20日當周，美國房貸利率與上周相比，15年期和10年期固定房貸利率小幅回落，分別降至5.125%和4.990%，30年期和20年期固定房貸利率仍舊不變。儘管美國與伊朗衝突仍未完全結束，但近期市場情緒出現轉變，帶動房貸利率連續回落，引發外界關注此波下降是否具持續性。

專家指出，儘管美國與伊朗仍處於衝突狀態，但市場已開始釋出部分樂觀訊號。貸款機構loanDepot首席投資長兼首席經濟學家Jeff DerGurahian表示，市場正逐漸淡化短期不確定性，並對雙方可能達成更長期停火協議抱持期待，這種情緒已對金融市場產生正面影響。

房貸利率的變動與美國10年期公債殖利率高度連動。該殖利率於3月底觸及高點後，近期雖有波動，但整體仍低於此前峰值。一般而言，當10年期公債殖利率回落時，房貸利率亦會隨之下降。市場預期，若美伊衝突出現停火甚至和平協議跡象，將進一步推動殖利率下行，進而帶動房貸利率走低。

房地產業者也持類似看法。TTR Sotheby′s International Realty資深副總裁Corey Burr指出，若美伊談判最終達成可驗證的和平協議，市場普遍預期利率將進一步下降。不過，他也提醒，這類地緣政治因素仍具高度不確定性，短期內仍可能反覆影響市場走勢。

對於購屋、出售或再融資族群而言，利率是否持續下降仍是關鍵問題。專家普遍認為，目前尚難斷定未來走向。DerGurahian指出，雖然部分短期風險已有所緩解，但中東局勢發展仍將持續牽動市場，同時，美國勞動市場轉弱的跡象也逐漸浮現，可能成為另一影響利率的重要變數。

此外，通膨仍是左右利率的核心因素之一。Burr表示，若要讓房貸利率出現顯著下滑，通膨需持續降溫，若通膨未如預期回落，利率可能反而需要上調以抑制物價壓力。在此情況下，經濟衰退風險將上升，而一旦經濟轉弱，利率最終仍可能因需求下滑而回落。

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