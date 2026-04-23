太平洋崗豪宅以5600萬美成交 成2024年來金山最貴住宅

近期以5600萬美元售出的舊金山Vallejo街2898號房產。（取自谷歌地圖）

舊金山 紀事報報導，根據《華爾街日報》引述公開紀錄報導，一棟位於舊金山太平洋高地、具有深厚歷史底蘊的豪宅，近日以5600萬美元於場外成交。這是自2024年勞倫·鮑威爾·賈伯斯（Laurene Powell Jobs）以創紀錄的7000萬美元購入鄰近房產以來，該市金額最高的一宗住宅交易。

紀錄顯示，這棟位於Vallejo街2898號的房產原由阿萊格雷夫婦－丹尼爾與吉娜（Daniel and Gina Alegre）的可撤銷信託持有。丹尼爾曾任Google 高層，現為西班牙語媒體巨頭TelevisaUnivision的執行長。據報導，買家身分為Granola Properties LLC。

這筆交易反映出，儘管整體房地產市場復甦力道不一，但在人工智慧熱潮所創造的財富推動下，舊金山的高端奢華房市依然極度火熱。根據房仲業者Compass的數據，今年3月舊金山房價 達500萬美元以上的成交案共23件，較去年同期的12件增加近一倍。

這棟建於1921年的美術學院風格建築，佔地約1萬5000平方呎，座落於太平洋高地轉角精華地段，可飽覽金門大橋、舊金山灣及惡魔島（Alcatraz）的絕美景觀。

該物業曾由舊金山指標性餐廳家族Alioto長期持有。該家族於1973年以22萬5000美元購入，直至2013年阿萊格雷信託以1170萬美元（另有紀錄顯示為1390萬美元）接手。

據悉，阿萊格雷夫婦購入後對房屋進行了大規模翻修，包括升級廚房與衛浴、增設電梯，甚至加挖地下層以興建室內泳池。

Compass奢華房產經紀人斯蒂爾（Val Steele）指出，目前的市場體現了舊金山的獨特性，具備規模、地段與景觀的物件始終能維持天價。她說：「對賣方而言，成交結果往往超出預期；但對買方來說，則充滿了挫敗感與激烈的競爭。部分經紀人甚至刻意開出低於市值的標價以引發搶標大戰。」

此筆5600萬美元的交易，亦超越了甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）於2025年12月在素有「億萬富翁大道」之稱的黃金海岸以4500萬美元售出的房產紀錄。