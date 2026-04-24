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聖地牙哥慈善機構3050萬收購辦公大樓 市中心發展注強心針

記者啟鉻／聖地牙哥報導
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總部位聖地牙哥的非營利慈善基金會Prebys Foundation，近日再度出手...
總部位聖地牙哥的非營利慈善基金會Prebys Foundation，近日再度出手收購房產，以3050萬美元購入聖地牙哥市中心小義大利區的辦公大樓。（取自谷歌地圖）

聖地牙哥聯合論壇報報導，總部位聖地牙哥的非營利慈善基金會Prebys Foundation，以推動市中心復興為目標，近日再度出手收購房產，以3050萬美元購入聖地牙哥市中心小義大利區的一棟辦公大樓。Prebys Foundation此前是該大樓的租用方。

報導稱，該交易在4月10日完成，標的為Kettner大道1420號，名為「Kettner & Ash」的七層辦公建築。基金會執行長Grant Oliphant表示，這筆收購不僅是資產配置，更是對市中心未來發展投下信心票。

「Kettner & Ash」建於1985年，總面積約12萬2290平方呎，曾為U.S. Bank使用，後經DivcoWest Real Estate Services與Ocean West Capital Partners重新定位，改造為精品型辦公空間。大樓具有玻璃帷幕景觀、高樓層可遠眺海灣，並設有室內外結合的租戶休憩區、五層樓高LED中庭顯示屏，以及124個車位的地下停車場。

Prebys Foundation自2023年起進駐並使用第七層辦公空間，目前辦公樓內其他租戶，包括共享辦公品牌Spaces、建築公司Suffolk Construction及薪資軟體企業Paycom。一樓設有Bird Rock Coffee Roasters。據CoStar Group資料，該大樓成交時出租率為70.8%。此次出售方為DivcoWest Real Estate Services。該公司曾於2017年與2018年以總計2650萬美元取得該物業權益，並透過Deutsche Bank AG提供的貸款完成翻新升級。

值得注意的是，這是Prebys Foundation第二次收購市中心核心資產。早在2024年4月，該機構已購入位於401 B街的Wells Fargo Plaza，顯示其持續加碼布局市中心的決心。

慈善基金會Prebys Foundation成立於2016年，是已故地產開發商Conrad Prebys遺產安排。Prebys生前在聖地牙哥地區累積龐大的房地產資產。過世後，其財富被轉化為長期支持社區發展的慈善基金。

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