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聖地牙哥通過1000單位大型住宅開發案 鄰近美墨邊境

記者啟鉻／聖地牙哥報導
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聖地牙哥市政府近日批准一項近1000個住宅單位的大型住房開發案–「仙人掌住宅社區...
聖地牙哥市政府近日批准一項近1000個住宅單位的大型住房開發案–「仙人掌住宅社區」（Collection at Cactus），將建於市區南端Otay Mesa核心地區，靠近美墨邊境。(取自聖地牙哥市府官網項目書）

聖地牙哥市政府近日批准一項近1000個住宅單位的大型住房開發案。這個名為「仙人掌住宅社區」（Collection at Cactus）的項目，將建於市區南端Otay Mesa核心地區，靠近美墨邊境

據聖地牙哥聯合論壇報報導，市規劃委員會16日一致通過該案。落戶區域目前以倉儲設施與國際貿易報關行業為主，但近年逐漸轉型為發展中的平價住宅區。該住宅開發距離邊境不到一哩，並鄰近Cross Border Xpress行人通道，旅客可經由該橋前往蒂華納國際機場。

該開發案占地近40英畝，將成為聖地牙哥縣規模最大的住宅項目之一。規劃內容包括313戶出售型聯排別墅及672戶出租單位。施工時程仍可能調整，但整體開發期預計約為5至10年。

「仙人掌社區住宅項目」名稱源自毗鄰的仙人掌路（Cactus Road），該開發案將建在Otay Mesa一塊閒置多年地塊。報導指出，儘管該地點看似不適合住宅開發，但符合聖地牙哥市近年持續推動該區住宅化的趨勢。該項目將毗鄰350戶的Silo公寓，並靠近2023年完工的160戶Ironwood公寓及130戶Mason Townhomes at Epoca租賃社區。

項目規劃在社區中央設置一座3.62英畝的公園，供居民使用。項目還將提供88個補貼型住房單位，使其成為聖地牙哥縣規模較大的租金限制住宅開發之一。

總部位德州的JPI自1989年以來，已在聖地牙哥縣興建超過2300個住宅單位。該項目工程內容還包括自行車道、人行道拓寬、道路改善，以及污水與供水系統建設，相關費用均由開發商自行承擔。社區內亦將設有游泳池、共享辦公空間、健身房、住戶會所、戶外廚房、自行車停放設施及電動車充電車位等。

該項目房價與租金尚未公布，但周邊已有參考案例。根據CoStar Group資料，鄰近Silo公寓一房平均月租約2880美元、兩房3062美元、三房3653美元。

在Otay Mesa地區，目前仍可找到聖地牙哥縣相對較低價住宅。開發商Lennar推出的Vela聯排別墅項目，預計於2026年夏季開售，面積約1114至1824平方呎，起價約50萬美元中段，提供兩至四房戶型，並配備車庫與露台，主打「墨西哥度假風格建築」。

儘管該區仍高度依賴汽車通勤，但距離約15分鐘步行範圍內設有905號公交線。該區交通亦與繁忙的跨境貿易車流交織，Otay Mesa作為加州最大的商業陸路口岸，每年貿易額超過680億美元。

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